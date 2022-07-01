Невероятная серия медалей на Бриллиантовой лиге

Украина уже традиционно имела двух участниц по дисциплине 400 метров с барьерами – Анна Рыжикова и Виктория Ткачук. Первая сумела открыть счет наград украинской копилке, пишет 24 канал.

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Рыжикова с результатом 54.33 прибежала третьей, уступив лидер двух секунд. Анна в четвертый раз поднимается на пьедестал. Победительницей стала безудержная нидерландка Фемке Болл. "Серебро" получила легкоатлетка из Ямайки Рашелл Клейтон.

Другая украинка Ткачук стала пяткой. Дистанцию ​​на 400 метров с барьерами Виктория преодолела со временем 54:72. Обе украинки обновили личные лучшие результаты сезона.

Призерки бега на 400 метров с барьерами (в секундах)

1. Фемке Болл (Нидерланды) – 52.27

2. Рашелл Клейтон (Ямайка) – 53.90

3. Анна Рыжикова (Украина) – 54.33

…

5. Виктория Ткачук (Украина) – 54.72