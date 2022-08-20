Продолжается чемпионат Европы-2022 по легкой атлетике, принимаемый в этом году немецким Мюнхеном. Вчера украинцы смогли пополнить свой медальный зачет, пишет 24 канал.

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Вечером наши спортсменки преуспели в барьерном забеге. Виктория Ткачук и Анна Рыжикова поднялись на подиум, завоевав серебро и бронзу чемпионата.

Уверенная победа в этой дисциплине досталась Фемке Бол из Нидерландов, возвращается домой с золотом. Результаты забега следующие:

Фемке Бол (Нидерланды) – 52.67 Виктория Ткачук (Украина) – 54.30 Анна Рыжикова (Украина) – 54.86

Общее наследие Украины

В общей сложности у сборной Украины теперь четыре медали на чемпионате Европы по легкой атлетике. Кроме Ткачук и Рыжиковой, медаль досталась Андрею Проценко за 3 место в прыжках в высоту.

А 19 августа золото покорилось Марине Бех-Романчук. Наша легкоатлетка с рекордом выиграла соревнования по тройному прыжку на Мультиспортивном Евро-2022.