Украинская фехтовальщица Ольга Харлан взяла паузу в карьере после Олимпийских игр в Токио. Этот перерыв длился 9 месяцев, в мае спортсменка вернулась в международные соревнования и приняла участие в 4-х турнирах.

Кстати Я молю их оттуда уехать, – Харлан о родителях, оставшихся в Николаеве

В рамках " Интервью24 " титулованная украинская спортсменка рассказала, как изменилась ее жизнь после 24 февраля, почему ее родители отказываются уехать из Николаева, девятимесячную паузу в спорте и травму в преддверии нового сезона.

Следует знать. Ольга Харлан является олимпийской чемпионкой и 3-кратным призером Игр. Также она является 6-кратной чемпионкой мира и 8-кратной чемпионкой Европы.

"Прилетело где-то в 2 километрах от моего дома": о родителях в Николаеве

На момент полномасштабного вторжения россии в Украину вы были за границей, как узнали о войне?

Я уехала из Украины 15 или 16 февраля, потому что у меня должна была начаться подготовка к старту, соревнований в Афинах. 24 февраля должна была прилететь вся моя команда. Они тогда не прилетели, потому что у них вылет должен быть около 14:00. Я это узнала от своей напарницы, которая мне написала в 4 утра, она тогда уже ехала из Киева к себе домой в Хмельницкую область. Я когда ложилась спать в ту ночь, я этого никогда не забуду, перед этим посмотрела обращение нашего президента. Мы все это чувствовали, потому что раньше были слухи, что наступление может быть 16 февраля. Все эти месяцы нас будто готовили, потому что говорили о бомбоубежищах, тревожном рюкзаке или что-то такое. Мы все в это не могли поверить. И когда 16 февраля ничего не началось, я как-то успокоилась, но все равно это напряжение было.

23 февраля вечером я говорила со своей коллегой из команды, она сказала: "Может, мы прилетим, увидим". Я ей ответила: "Что ты рассказываешь, ничего такого не будет". Моя коллега активно следила за последними новостями и постоянно была тревожной, мы на это не так обращали внимание. Она чувствовала это. Когда я 23 февраля увидела, что наш президент обращается к русским на русском, это было страшно и странно. Я не знала, что происходит, почему это происходит.

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Я долго не спала, зашла в соцсети, увидела новости, обращение путина о том, что он начинает эту операцию. Я позвонила своему коллеге, она сказала: "Началась война, он начал это". Я не могла понять, что происходит, позвонила родителям, они были в то время в Киеве. Я принялась плакать. Родители уже проснулись, начали собираться, пошли в бомбоубежище. Это был ад. И с того момента она началась, и жизнь изменилась, как и у всех у нас.

Ранее в одном из интервью вы говорили, что ваши родители отказались уехать из Николаева, они до сих пор там?

Да, это правда, мои родители все еще в Николаеве, я думаю, что они там и останутся. Они не хотят никуда уезжать, хотят остаться там. Там есть и моя бабушка, которая едва ходит. Мои родители очень любят наш город, очень верят в то, что он будет мирным, что никакая зараза туда не зайдет, мы все николаевцы в это верим. Я очень переживаю, огорчаюсь.

Всегда читаю много новостей и постоянно с ними на связи. Я стараюсь верить в лучшее. Это трудно совмещать с моей карьерой. Как вы знаете, спорт зависит от эмоций, от твоего внутреннего состояния и это всегда тебя подкашивает. Но такова жизнь, мы должны с этим смириться. У меня уже стадия смирения. Вся моя семья в Николаеве, кроме сестры и племянника.

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С родителями все хорошо, они забрали мою бабушку, ей 83, она очень положительный человек, постоянно говорит: "А я уже старушка, что мне, никуда не поеду". Ну как и все пожилые люди. Слышу много историй о том, что кто возвращается. Мои родители до войны, 23 февраля, уехали в Киев, один месяц проживали в Ивано-Франковске, но потом вернулись. И только сейчас я понимаю это, потому что несколько месяцев не могла с этим смириться.

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В начале августа прилетело где-то в 2 километрах от моего дома, это тот район, где живет моя бабушка, родители. Это тот район, где моя мама фактически каждый день ходила в магазин, там было АТБ. Слава Богу, они не попали в многоэтажку. Обошлось без жертв, но было много раненых. Знаете, во всех этих ситуациях ты пытаешься видеть что-то положительное, что это было утро, то, что там не было твоих родных, или они уже проехали этот город.

Несколько недель назад эти придурки пытались попасть в Ингульский мост, каждый день мои родители едут через него – на работу, с работы. Это было посреди дня. Я сразу позвонила своим им, они сказали, что уже как два часа были дома и у них все нормально. В такие моменты думаешь, что главное – не оказаться не в тот час, не в том месте.

"Видела с родителями где-то 30 минут": о приезде в Украину в начале марта

Вы решили забрать своих родных в Италию и приехали в страну в начале марта. Когда вы приняли это решение?

Я приехала в Украину на 3 часа – в Черновцы и уехала сразу. Увиделась с родителями около 30 минут. Мы поехали в магазин, закупились продуктами, были готовы к тому, что в очереди будем стоять двое суток. Родители уехали в Ивано-Франковск, мы нашли им квартиру. Я забрала мою сестру и племянника, это была задача номер один.

Что ощущали на тот момент?

Первые 3 дня я не спала, не ела. Не могла просто спать, всегда была в новостях, просто даже не поднималась с места. Приехал мой парень, он был на тренировочном собрании. Я позвонила ему тогда в 6 утра, рыдая. Он не понял, что произошло. Я ему говорю, что путин начал войну. После тренировки он сразу приехал. Луиджи сказал, что он должен уезжать домой. Ровно через неделю я уехала в Украину. Все эти дни было непонимание, в том плане, что делать, оставаться ли в Киеве с семьей или ехать в Николаев.



Ольга вместе со своим племянником / Фото из инстаграмма спортсменки

Мои родители хотели возвращаться в Николаев. Я умоляла их этого не делать, потому что для них это цель номер 1, и они пытались прорваться туда. Но меня никто не слыхал. И тогда я пробила по своим каналам, благодаря Богу, что у меня есть такие связи, благодаря которым, я могу узнать, какая ситуация и что делать. Я написала тогда одному известному человеку о том, что родители хотят ехать в Николаев. Он мне ответил: "Не смей их туда пускать, они будут атаковать сегодня". Этот скриншот я отправила маме и сестре. Слава Богу, мой менеджер, живущий вблизи Киева, сказал, что заберет мою семью. У них было два часа. Неделю они жили у него.

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Я хотела, чтобы уехала вся моя семья, на что мама сказала, что не поедет, потому что у нее есть родители. Это было трудно пережить, потому что я понимаю их, но у меня тоже есть родители, и я хочу, чтобы они были в безопасности. Так решили, что я возьму свою сестру и племянника. Через неделю я сказала, что уезжаю. Конечно, парень не хотел, чтобы я ехала, потому что он очень переживал.

Вообще я хотела ехать навсегда в Украину. Я думала ехать во Львов, волонтерить, сдавать кровь, что-то делать. Потому что когда ты здесь ( за пределами страны – 24 канал) , то это морально труднее, когда ты там, ты видишь всю происходящую ситуацию. Луиджи меня отказал, он сказал, что этого не переживет. Если бы я была там, я не знаю, что бы с ним случилось. Луиджи не может уехать в Украину, потому что он военнослужащий. Раньше у него уже были проблемы со въездом в Украину. Поэтому да, я уехала, забрала, это был очень тяжелый путь, очень сильно волновался, ехал через Румынию, мне помогал национальный олимпийский комитет Румынии. Они помогли пересечь границу.

Как ваш парень Луиджи Самеле отреагировал на войну в Украине?

Он очень сильно переживает все это, волнуется. И даже сейчас, когда я говорю, что хочу поехать домой на какую-нибудь неделю, но я не знаю, когда это будет. Потому что сейчас начинаются уже соревнования, сезон, и мне нужно тренироваться. В Украине это делать невозможно, и это должны понимать все, весь мир. Российские спортсмены тоже должны понимать, что мы дома тренироваться не можем. Поэтому мне найти одну неделю, чтобы уехать домой – очень тяжело. Но я это сделаю, потому что очень скучаю по своим родителям, по Украине, по своему дому.

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Луиджи не слишком счастлив этой идеи, но он переживает все со мной, читает все новости, конечно они итальянские, я спрашивала, что именно он смотрит, потому что мы знаем, как некоторые СМИ могут извращать информацию. Он сказал, что там все так, как я ему рассказываю, потому в Италии, к счастью, говорят правду. И они поддерживают Украину как могут. Он очень поддерживает Украину, болеет, можно так сказать, потому что это уже часть его.



Харлан вместе с любимым / Фото из инстаграмма фехтовальщицы

Как отреагировали на полномасштабное вторжение русских войск в Украину в Италии? За границей уже не так часто говорят о войне, итальянцы не устали от войны?

Итальянцы реагировали, как весь мир, что это нечто нереальное, они поддерживали нас. Что могу сказать о себе, тот клуб, в котором я сейчас тренируюсь, они до сих пор помогают украинским спортсменам, предоставляют им убежище. Финансово, морально они очень помогают, позволяют тренироваться.

Я не могу сказать, что кто-то устал, конечно, об этом сейчас говорят меньше, потому что это уже не сенсация, как это было 6 месяцев назад. Я не перестаю рассказывать о войне, в каждом своем интервью для иностранного издания я говорю об этом, также транслирую эту информацию в соцсетях. Потому что это очень важно, чтобы все об этом помнили. Но я понимаю их, потому что это не с ними произошло. Они не могут это почувствовать.

Ваш партнер по проекту "Танцы со звездами" Дмитрий Дикусар в первые со дня войны взял в руки оружие и стал на защиту страны. Вы поддерживаете с ним связь сейчас?

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Да, Димка взял оружие, я очень им горжусь, горжусь, что была его партнершей целый сезон в "Танцах со звездами". Очень благодарна этому проекту, что он меня познакомил с таким человеком, как Дима. Когда увидела, что он уже в ВСУ, я не удивилась, потому что я знала, что он муж своего слова, и он всегда будет за справедливость. Я с ним поддерживаю связь, если это можно так назвать, просто спрашиваю: "Как ты?" и все. Я знаю, что ему не до переписки. И если он мне отвечает, это уже для меня знак, что все хорошо.

Я не ожидала, что он меня поздравит с днем рожденья. Но когда он мне написал, я очень-очень обрадовалась, даже не могла подумать, что он помнит. Потому что в прошлый мой день рождения была подготовка к первому прямому эфиру "Танцев со звездами", то есть мы праздновали его вместе. Когда он меня поздравил я даже я расплакалась, очень рада, что он помнит. Надеюсь, что скоро война закончится, он вернется, и мы пойдем на кофе, и даже станцуем.



Ольха Харлан и Дмитрий Дикусар / Фото из инстаграмма атлетки

"Морально я не стабильна": как повлияла война на спортивную карьеру Харлан

Как война повлияла на вашу профессиональную карьеру?

Я одна из тех, кто постоянно накручивает себя, потому что сейчас очень хочется получить что-то для Украины, своей семьи. И это не работает на меня совсем. Очень тяжело сейчас морально, эмоционально. Когда утром видишь новости или тебе звонит мама, и она говорит, что за одну ночь было 53 ракеты, и тебе после этого нужно идти на тренировки, фехтовать, что-то думать, переключиться очень тяжело.

Все мои соревнования в этом сезоне, их было 4, я начала сезон очень поздно, должна была начать в марте, но началась война. Я вернулась к соревнованиям только в мае. Этот сезон был очень тяжелый, потому что из этих 4-х соревнований у меня был чемпионат Европы и чемпионат мира. Те, кто выступал весь сезон, подходили к этим турнирам уже в топформе, а я только зашла. Поэтому это было очень тяжело и морально, и физически. Многое сейчас влияет на нас. Могу сказать, что морально я не стабильна. Это фехтование, это не легкая атлетика, единоборство, ты должен реагировать, думать.

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Было такое, что за день до соревнований я разговаривала со своими родителями, слышала, что были масштабные обстрелы, это очень тяжело. Многие спрашивают меня о войне, потому что все хорошо знают меня и то, что я из Украины, кто-то хочет поддержать, кому-то просто интересно. Но всякий раз, когда меня спрашивают, это возвращает меня в это. Однажды даже было на соревнованиях. Кто-то спросил меня о ситуации в Украине, о родителях, в этот момент я просто начала плакать, а мне выходить на дорожку через 15 минут. Спорт – это о жертвах, о борьбе с собой, соперником и даже со всем миром. Я смотрю на это так, что я борюсь, но эта борьба иногда одерживает верх, потому что фехтование и спорт это также о концентрации. Когда начинаешь бороться, это отнимает у тебя много энергии, ты забываешь о том, как победить.



Харлан разочарована первым выступлением в сезоне / Фото из инстаграмма Ольги

Сейчас много работаю с психологом, не со спортивным – с нормальным, если можно так сказать. С ним мы говорим о новой жизни, как мне ее соединить со спортом. Еще война оказала существенное влияние на девушек из моей команды, они покинули страну и переехали в другие страны. Они не занимаются фехтованием и не хотят продолжать, потому что нет смысла, нет ресурса. Жить в Италии сложно, потому что это недешевая страна, а нет никаких вариантов. Кому тяжело морально, кто оставил свой дом, кто его просто потерял. У нас есть саблистка, которая жила в Ирпене, ракета попала в ее дом. К сожалению, есть погибшие спортсмены, их более 100.

Завоевав бронзовую награду на чемпионате Европы, вы написали трогательный пост в сети . Или по-другому сейчас воспринимаются награды, чем год назад?

Да. Сейчас вообще трудно одержать эту победу, а когда ее одерживаешь, это тройное счастье. Это не для тебя, это для страны, родителей, для воинов, которые нас защищают, я думаю о них всегда. Когда мне сказали, что нас приветствуют воины из передовой, которые сейчас на первой линии фронта, смотревшие наш финал, я просто сидела и плакала, потому что я не могла в это поверить. Очень благодарна за то, что они находят время посмотреть, благодарна за то, что они делают. "Бронза" для нас была как "золото".

Во-первых, это первая награда в командном зачете с 2018 года, потому что сейчас мы не в хорошем положении, пытаемся пойти вперед и попасть на Олимпиаду в Париже. Мы не попали в Токио, потому это был для нас удар. Это знаковая для нас медаль была. Также мы начали работать с новым тренером, он не украинец, а итальянец. Это вообще что-то новое для нас, новая школа, это круто. Я считаю, что такие изменения пойдут нам на пользу. Хочется чуть больше побед, медалей, хочется уехать в Париж. Вообще хочется просто фехтовать в свое удовольствие, потому что сейчас ты борешься со своими эмоциями, с миром, со всем.



Украинские саблистки завоевали "бронзу" чемпионата Европы / Фото из инстаграмма Харлан

"Должны показывать, что ничто нас не сломает": как война повлияла на спорт в Украине

Как вы думаете, как повлияла война на украинский спорт?

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Очень сложный и лёгкий вопрос. Я знаю, как это повлияло на меня, думаю, что так повлияло и на всех. У нас нет возможности тренироваться дома вообще, даже если есть зал, где ты можешь тренироваться, а потом может начаться воздушная тревога. И какая это будет тренировка? Ты боишься, ты думаешь о ракете или бомбе, которая может на тебя упасть. Сейчас многие спортсмены покинули спорт, они не знают, что делать. Многие уехали, но они также переживают, потому что это не дом, это другая страна, они не знают, как с этим справиться, не знают, где взять ресурсы для этого. Это очень-очень тяжело.

Победы наших спортсменов мотивируют, как чемпионат Европы по водным видам спорта, чемпионат Европы по легкой атлетике, победа Усика. Я все это смотрела, стараюсь вдохновиться этими победами, мне кажется, что мы этими победами заряжаем друг друга.

Насколько масштабны последствия войны для украинского спорта?

Сейчас вообще говорить о будущем очень сложно. Я не знаю, что будет, честно. Я надеюсь, что все будет хорошо. Подозреваю, что все будет очень сложно. Но у меня всегда стакан на половину полон. Мы сильны и все выдержим. Будет сложно, уменьшится финансирование, но даже это не помешает нам побеждать. Сейчас очень важно, чтобы наши спортсмены ездили на соревнования, доказывают, что украинский народ очень сильный. Важно, чтобы спорт всегда был жив в Украине. Мы должны показывать, что ничто нас не сломает. Как вот Андрей Проценко, он тренировался в поле, вот это герой, это доказывает и показывает всем, что мы, блин, можем все. И не только в спорте, мы победим, потому что по-другому никак, мы такие люди.



Харлан о бане россиян / Фото из инстаграмма Ольги

Это будет тяжело, спортсмены едут в другие страны тренироваться, но они никогда не сменят флаг. Я всегда буду представлять Украину, буду всегда этим гордиться, гордиться тем, что я слышу свой гимн, я хочу, чтобы все вставали под него. Если у меня будет такая возможность, то я буду петь его очень громко.

К слову. Харлан вспомнила об украинском легкоатлете Андрее Проценко, который больше месяца был в оккупации, в Херсонские области. Чтобы поддерживать форму, спортсмен тренировался посреди поля . К счастью, ему удалось уехать и продолжить свою спортивную карьеру. На ЧМ-2022 он получил бронзовую награду . Андрей попал на пьедестал на Мультиспортивном чемпионате Европы, а также завоевал "золото" этапа Бриллиантовой лиги в Лозанне.

"Каждый должен отвечать за свои поступки": о спортивных санкциях в отношении россиян

Насколько важно отстранение россиян от мирового спорта?

Знаете, это очень важно сейчас, потому что все-таки – это о справедливости. Украинские спортсмены не могут нормально тренироваться, меньшее финансирование выделяется на спорт, их родители под обстрелами, кто-то потерял родных. И если русские спортсмены будут ездить на соревнования – это будет несправедливо. Поэтому каждый должен отвечать за свои поступки. Я считаю, что это коллективная ответственность, которая должна быть. Это важно для украинских и международных федераций. Считаю, что это нужно сейчас. Я знаю, что многие спортсмены поддерживают это.

Я не знаю, как они будут смотреть нам в глаза, и как это будет вообще, потому что это просто недопустимо. Когда говорят, что спорт вне политики, это уже разговоры, которые не работают, когда начинается война, когда гибнут люди. Это уже не оговаривается. Поэтому сейчас должна быть изоляция россиян в любых областях. Когда началась война, мы кричали об этом, просили, умоляли помочь остановить это, сказать что-то. А с той стороны было только молчание. А как мы могли это расценивать как не поддержку войны? Кое-кто говорит, что боится что-то говорить, но мне все равно, потому что когда мне звонит мама и говорит, что в 2 километрах от них упал снаряд. Мы сражаемся, чтобы они не выступали в новом сезоне. Буду бороться до конца, чтобы россияне не были на международной арене.

Видеообращение украинских фехтовальщиц к международному сообществу

Когда приняли решение перейти на украинский?

Знаете, мне даже как-то стыдно, потому что из этого производится сенсация. Да, это правда, всю свою жизнь я говорю на русском, раньше это было нормальным. Не могу сказать, что это легко перейти на украинский, но я стараюсь, хочу в этом развиваться. Я люблю свой язык, но не разговаривала на нем в повседневной жизни. Николаев всегда был русскоязычным. Сейчас я приняла такое решение, что хочу разговаривать на украинском, давать интервью на украинском. Мы с сестрой дома говорим по-украински. Для меня это несколько тяжело, потому что у меня здесь 4 языка: английский, итальянский, русский и украинский. Часто бывает, что когда я общаюсь на какой-то из них, из меня "вылезают" другие языки.

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Меня никто не заставлял, это было решение мое. И я считаю, что социальные сети – это решение каждого, кто как хочет, так и разговаривает. Я перешла в инстаграмме на украинский, но я до сих пор не делаю разговорные стороны, потому что мне не нравится мое произношение, поэтому я над этим работаю. Когда я буду более глубоко над этим работать, буду увереннее в своих возможностях. Мне очень нравится украинский. Я еще начала читать книги на украинском, не могу сказать, что это очень легко. Я не отказываюсь от русского, потому что это часть меня, но я украинка и хочу говорить на родном языке.

"Возвращение было таким": о подготовке к новому сезону и длительной паузе

Расскажите о подготовке к новому сезону.

Сейчас у меня только начинается подготовка к новому сезону. У меня должен начаться сбор. Я травмировалась, сейчас восстанавливаюсь. Несколько дней я ходила на костылях. Сейчас уже все окей, все идет по плану, хорошо, что это произошло в начале, а не во время соревнований.



Харлан трамировалась в канун нового сезона / Фото с инстаграмма фехтовальщицы

После Олимпиады-2020 вы взяли продолжительную паузу. Насколько она была важна? Что почувствовали по возвращении в профессиональный спорт?

Возвращение было таким, потому что план был другим, у каждого украинца был свой план на будущее. Я должна была вернуться 5 марта, когда был Кубок мира, но мы туда не поехали, подготовка перенеслась, я выступила на соревнование только через 2 месяца. Когда началась война, я не тренировалась. Зашла в зал только после 3 недель войны, я не могла морально с этим смириться. Меня туда заталкивал мой парень, чтобы я хотя бы побыла в этой среде. Затем нашла силы вернуться. Подумала, что надо что-то делать, вся же страна что-то делает. Бездействие не помогает, так бы я вообще сошла с ума.

Я понимала, что хочу возвращаться, у меня своя цель, я не позволю русне ее отнять у меня. Я взяла паузу, которая была мне необходима. Я очень рада, что участвовала в проекте "Танцы со звездами", он забирал у меня все свободное время, я очень этому рада. Тогда я была очень уставшей, но это было очень круто. Я все еще помню это и вспоминаю с улыбкой. Очень рада, что это сделала, потому что это другой мир, в который я попала. Мир шоубизнеса он не легок, но я не собиралась там надолго задерживаться. Решила, что потанцую немного и вернусь к своей жизни. Я попробовала, мне понравилось, но не навсегда.

Вы так увлекательно рассказываете о "Танцах со звездами", хотели бы попробовать себя в дальнейших подобных проектах?



Застройка проекта / Фото из инстаграмма Харлан

Если бы мне вторично предложили пойти на "Танцы со звездами", то пошла бы, будь свободное время. Это о вызовах, которые ты перед собой ставишь. Моя жизнь – это вызов, я 22 года в спорте – это каждый день вызов. Это была моя зона комфорта, ты идешь, когда уже не можешь, из-за боли, слез. Это было очень круто, но тяжело. Тогда я была в классной физической форме, у меня ушло 5 килограммов за первый месяц танцев, которые я пыталась избавиться от всей своей спортивной жизни. Я нашла новых знакомых, которые далеки от спорта. Иногда очень полезно общаться с теми, кто не в спорте. Я бы тоже пошла еще на такой проект, как "Последний герой", потому что это тоже о вызове.

В 2016 году вы фехтовали с Владимиром Зеленским, как часто вспоминаете этот момент сейчас?

Это меня приглашали на "Чисто News", тогда был Зеленский и Жидков. Это было после Олимпиады в Рио-де-Жанейро, тогда Владимир Александрович был актером и ведущим. Тогда я не могла подумать, что он будет президентом, а потом он будет героем для всех нас и для всего мира. Да, я с ним фехтовала. Я недавно увидела это видео, очень улыбалась, я видела, как он улыбается, чего нельзя увидеть сейчас, он уже другой человек. Я хочу, чтобы он когда-нибудь вернулся к этому, и смеялся так, как раньше. Хочу, чтобы в его семье царил покой, и он вернулся к той жизни, но я знаю, что она уже такой не будет. Но не хочу, чтобы он изменил его насколько, чтобы он никогда не улыбался.

Как Харлан фехтовала с Зеленским: смотрите видео