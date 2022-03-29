Вместо ЧМ тренировки в поле

Стрибун в высоту рассказал, как его застала война. Он вместе с семьей был в Херсоне.

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Мы проснулись от звонка родителей. Они сказали о том, что началась война. Мы спали крепко – никаких взрывов не слышали. Быстро собрались, сразу уехали из Херсона в село и застряли здесь. Возможно, нужно было брать ребенка и ехать дальше из области, но мы почему-то побоялись. А на следующий день уже было поздно,

– сказал легкоатлет.

По словам Андрея, он планировал выступить на чемпионате Украины, который должен был состояться с 25 по 27 февраля в Сумах, а затем после этих стартов отправиться в Белград на чемпионат мира.

"Пока у нас тихо. Знаю, что в других населенных пунктах были случаи мародерства, но у нас еще нет. Они даже приходят в церкви помолиться, свечи поставить. Был случай, когда возили ранний редис.

На российском блокпосте авто остановили, спросили, угостят ли их редисом. Местные не стали возражать. А им сказали: "Если хотите жить, то уходите, и машину мы забираем". Они думали, что у них мешок возьмут, а у них забрали целую машину", – рассказал Проценко.

На даже в таких условиях легкоатлет продолжает тренировку. Правда не в спортивном зале, а посреди поля. Он не смог уехать для участия в чемпионате мира.

Хорошо, что есть поля. Выровняю прямую, тренируюсь по этой стометровке. Делаю специальные упражнения, бегаю. Ставлю провода вместо барьеров. Знаете, как картошку под дуги и пленку сажают, то я вот их использую. Здесь даже можно высоту регулировать – метр, полтора где-то. Даже можно больше сделать, потому что грядки сами по два метра,

– добавил прыгун.

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