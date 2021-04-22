УЕФА поблагодарит Англию за противодействие Суперлиге

Сейчас только 3 города из 12 не подтвердили готовность принять матчи Европы-2020 со зрителями. Среди них Мюнхен (Германия), Дублин (Ирландия) и Бильбао (Испания).

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21 апреля стало известно, что Бильбао потеряет право принять поединки Евро-2020. Севилья хочет принять футбольные поединки.

По информации The Telegraph, ожидается, что в ближайшее время будет объявлено об исключении Дублина из числа хозяев турнира.

Часть матчей может состояться в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Сообщается, что это благодарность УЕФА за активную работу футбольной ассоциации Англии (ФА) и ее главы Марка Буллингема по противодействию Суперлиге Европы.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что Соединенное Королевство готово провести дополнительные матчи Евро-2020.

В то же время в Англии, вероятно, состоятся не все матчи, которые будут отобраны у предыдущих городов-хозяев. УЕФА вроде бы хочет поощрить страны, которые допустят значительно больший процент болельщиков на трибуны.

Сейчас наибольшую заполненность трибун предлагает венгерский Будапешт, где допускают 100% заполненности стадиона. Санкт-Петербург и Баку откроют стадионы на 50% от вместимости трибун. УЕФА 23 апреля объявит окончательных хозяев Евро-2020.

Евро-2020 стартует 11 июня и продлится до 11 июля. По предварительному календарю турнира, Лондон должен принять 7 матчей: