УЕФА поблагодарит Англию за противодействие Суперлиге
Сейчас только 3 города из 12 не подтвердили готовность принять матчи Европы-2020 со зрителями. Среди них Мюнхен (Германия), Дублин (Ирландия) и Бильбао (Испания).
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21 апреля стало известно, что Бильбао потеряет право принять поединки Евро-2020. Севилья хочет принять футбольные поединки.
По информации The Telegraph, ожидается, что в ближайшее время будет объявлено об исключении Дублина из числа хозяев турнира.
Часть матчей может состояться в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Сообщается, что это благодарность УЕФА за активную работу футбольной ассоциации Англии (ФА) и ее главы Марка Буллингема по противодействию Суперлиге Европы.
- Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что Соединенное Королевство готово провести дополнительные матчи Евро-2020.
В то же время в Англии, вероятно, состоятся не все матчи, которые будут отобраны у предыдущих городов-хозяев. УЕФА вроде бы хочет поощрить страны, которые допустят значительно больший процент болельщиков на трибуны.
Евро-2020 стартует 11 июня и продлится до 11 июля. По предварительному календарю турнира, Лондон должен принять 7 матчей:
- 13 июня Англия – Хорватия (групповой этап);
- 18 июня Англия – Шотландия (групповой этап);
- 22 июня Чехия – Англия (групповой этап);
- 26 июня 1/8 финала (Победитель группы A – 2 место группы C);
- 6–7 июля (два полуфинальных матча);
- 11 июля – финал.