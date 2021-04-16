"Рамон Санчес Писхуан" примет Евро-2020
Севилья может заменить Бильбао как город, в котором будут проходить часть матчей Евро-2020. Вероятно, поединки состоятся на стадионе "Рамон Санчес Писхуан".
Это важно Билеты на Евро-2020 можно вернуть до 22 апреля
Федерация футбола Испании (RFEF) примет во внимание, что баскское правительство не хочет, чтобы матчи Евро-2020 проходили в Бильбао из-за установленных санитарных условий.
Глава организации Луис Рубиалес начал поиски альтернативного варианта, чтобы сохранить за Испанией право проводить матчи турнира. Поэтому вместо стадиона "Сан-Мамес" в Бильбао рассматривается Арена в Севилье.
Все города должны до 16 апреля подтвердить, что примут матчи Евро-2020. Уже 19 апреля УЕФА официально объявит хозяев Евро-2020 и сообщит информацию о доступе зрителей.
В федерации футбола Испании уверены, что УЕФА согласится перенести матчи из Бильбао в Севилью.
В Испании должны состояться четыре матча Евро-2020:
- Испания – Швеция (14 июня);
- Испания – Польша (19 июня);
- Словакия – Испания (23 июня);
- Один матч 1/8 финала турнира (27 июня).