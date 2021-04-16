"Рамон Санчес Писхуан" примет Евро-2020

Севилья может заменить Бильбао как город, в котором будут проходить часть матчей Евро-2020. Вероятно, поединки состоятся на стадионе "Рамон Санчес Писхуан".

Это важно Билеты на Евро-2020 можно вернуть до 22 апреля

Федерация футбола Испании (RFEF) примет во внимание, что баскское правительство не хочет, чтобы матчи Евро-2020 проходили в Бильбао из-за установленных санитарных условий.

Глава организации Луис Рубиалес начал поиски альтернативного варианта, чтобы сохранить за Испанией право проводить матчи турнира. Поэтому вместо стадиона "Сан-Мамес" в Бильбао рассматривается Арена в Севилье.

Все города должны до 16 апреля подтвердить, что примут матчи Евро-2020. Уже 19 апреля УЕФА официально объявит хозяев Евро-2020 и сообщит информацию о доступе зрителей.

В федерации футбола Испании уверены, что УЕФА согласится перенести матчи из Бильбао в Севилью.

В Испании должны состояться четыре матча Евро-2020:

Испания – Швеция (14 июня);

Испания – Польша (19 июня);

Словакия – Испания (23 июня);

Один матч 1/8 финала турнира (27 июня).

Евро-2020 продлится с 11 июня до 11 июля. Сборная Украины сыграет по крайней мере три матча на групповом этапе против Нидерландов, Северной Македонии и Австрии.