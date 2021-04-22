Домашняя арена Атлетика была одним из 12 стадионов европейского первенства, которое было перенесено с прошлого года из-за пандемии коронавируса и пройдет с 12 июня по 12 июля.

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Судя по всему, это связано с тем, что город не смог предоставить гарантии допуска зрителей на игры чемпионата. Власти Бильбао не согласны с решением УЕФА и намерены требовать компенсацию за нарушение условий договора.

"УЕФА официально сообщил, что он в одностороннем порядке решил исключить стадион "Сан-Мамес" из списка стадионов чемпионата Европы-2020 года", – говорится в сообщении на сайте городского совета Бильбао.

Севилья может заменить Бильбао

В федерации футбола Испании уверены, что УЕФА согласится перенести матчи из Бильбао в Севилью.

В Испании должны состояться четыре матча Евро-2020:

Испания – Швеция (14 июня);

Испания – Польша (19 июня);

Словакия – Испания (23 июня);

Один матч 1/8 финала турнира (27 июня).

Евро-2020 продлится с 11 июня до 11 июля. Сборная Украины сыграет по крайней мере три матча на групповом этапе против Нидерландов, Северной Македонии и Австрии.