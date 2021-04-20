По информации источника, команды уже готовят документы для того, чтобы выйти из состава участников нового турнира.

О главном Суперлига: станет ли закрытый элитный турнир причиной для упадка футбола в Европе

Манчестер Сити и Челси сомневаются в правильности вступления в Суперлигу. Отмечается, что они присоединились к турниру из-за финансовой выгоды, однако не ожидали такой волны осуждения со стороны общества, особенно от собственных болельщиков.

Смотрите видео протеста фанатов Челси

В свою очередь, немецкое издание Bild сообщает, что все более скептически относится к идее Суперлиги и Ливерпуль, который накануне пристыдили за вступление в "закрытую лигу".

Однако не факт, что у клубов, подписавших соглашение о создании Суперлиги, есть право выйти из турнира без последствий. Глава Суперлиги Флорентино Перес заявлял, что любая команда, которая разорвет соглашение и покинет Суперлигу – получит судебный иск в несколько миллиардов евро.

Футбольная Суперлига: что это такое

18 апреля 12 футбольных клубов объявили о создании Суперлиги. Это английские Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Манчестер Сити, Тоттенхэм, Арсенал и Челси, испанские Реал, Барселона и Атлетико, а также итальянские Ювентус, Милан и Интер.

В общем учредителей должно быть 15. А в новом турнире будут выступать 20 клубов. 5 команд будут получать приглашения отдельно на каждый сезон.

Когда именно должна стартовать созданная Суперлига – пока неизвестно. Организаторы заявили, что начало турнира запланировано на август. Но не указали, успеют ли они это сделать в 2021 году.



Что известно о Суперлиге / инфографика Спорт 24