Андрей Лунин, скорее всего, появится в основном составе "сливочных" в матче с Хетафе. Карло Анчелотти планирует массовую ротацию.

Достойно внимания Другое направление: Динамо может возглавить коуч, который в этом году стал чемпионом с украинцем в составе

Роль дублера

Украинский голкипер получит свой очередной большой шанс доказать, чего он стоит. Лунин может появиться на поле со стартовых минут в матче против Хетафе в рамках 34 тура Ла Лиги. Все потому, что главный тренер "сливочных" хочет заменить львиную долю игроков, отыгравших первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против Манчестер Сити (1:1) и не допустить к поединку с Хетафе тех, кого он планирует выпустить на газон и ответные матчи с "горожанами".

Причины достаточно проста и очевидна – Анчелотти готов довести ротацию до крайнего предела, чтобы дать ключевым футболистам право на отдых перед важной игрой. Потому Андрей Лунин будет вынужден заменить в рамке ворот Тибо Куртуа. Матч Реала против Хетафе состоится 13 мая, в 22:00.

Украинский вратарь в Мадриде