Андрей Лунин, скорее всего, появится в основном составе "сливочных" в матче с Хетафе. Карло Анчелотти планирует массовую ротацию.
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Роль дублера
Украинский голкипер получит свой очередной большой шанс доказать, чего он стоит. Лунин может появиться на поле со стартовых минут в матче против Хетафе в рамках 34 тура Ла Лиги. Все потому, что главный тренер "сливочных" хочет заменить львиную долю игроков, отыгравших первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против Манчестер Сити (1:1) и не допустить к поединку с Хетафе тех, кого он планирует выпустить на газон и ответные матчи с "горожанами".
Причины достаточно проста и очевидна – Анчелотти готов довести ротацию до крайнего предела, чтобы дать ключевым футболистам право на отдых перед важной игрой. Потому Андрей Лунин будет вынужден заменить в рамке ворот Тибо Куртуа. Матч Реала против Хетафе состоится 13 мая, в 22:00.
Украинский вратарь в Мадриде
- После феерических выступлений за луганскую Зарю украинец перешел в мадридский Реал за 9 миллионов евро.
- Лунин сразу же начал ездить по арендам, которые успехом не заканчивались. В частности, был в Леганесе, Реал Вальядолиде и Реал Овьедо.
- Лунин провел уже 7 (3 сухих) матчей за Реал в рамках Ла Лиги (в частности, против Барселоны, став первым украинцем, сыгравшим в Эль Класико ), один (сухой) в Кубке Испании и два в Лиге Чемпионов (оба против Шахтера).
- Андрей провел полуфинальный и финальный поединок клубного чемпионата мира в основе Реала. Лунин стал вторым украинцем, выигравшим этот турнир.
- К тому же Лунин, мечтавший вырваться из "тюрьмы" Реала, из-за недостаточного количества игрового времени и конфликтов с тренерским штабом, решил, что он желает продлить контракт со "сливочными" и остаться в состоянии "королевского" клуба.
- Следует отметить, что у Андрея появились варианты из Европы, причем от топовых коллективов. Немецкие Байер и Боруссия готовы побороться за украинского голкипера, которого Transfermarkt оценивает в 5 миллионов евро.
- Реал в свою очередь уже успел найти замену украинскому голкиперу.