Мадридский Реал в ярком финале Клубного чемпионата мира-2022 победил саудовский Аль-Хиляль со счетом 5:3. В составе "королевского клуба" весь матч отыграл украинец Андрей Лунин, пишет 24 канал.

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Лунин собирает трофеи

Таким образом, Андрей Лунин стал вторым украинцем в истории, выигравшим Клубный ЧМ. Первым был Дмитрий Чигринский, который в 2009 году выиграл трофей в составе Барселоны. Но тогда украинский защитник не сыграл ни одного матча на турнире.

Напомним, что украинский вратарь Реала сыграл все два поединка на Клубном мундиале. В первом матче "сливочные" обыграли египетский Аль-Ахли (4:1), а во втором победили Аль-Хиляль.

К слову, это уже пятый трофей Лунина в составе Реала. Ранее он выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Суперкубок Испании и становился чемпионом Испании. Кроме того, Лунин был чемпионом мира в составе сборной Украины U-20.

Любопытно! В нынешнем сезоне Лунин сыграл 10 поединков за "королевский клуб", в которых пропустил 9 мячей. В активе украинца три "сухих" матча. В финале Клубного ЧМ Лунин впервые в составе Реала пропустил сразу три гола.

Свой следующий матч команда Анчелотти сыграет 15 февраля. В поединке 21-го тура Реал на "Сантьяго Бернабеу" примет аутсайдера Ла Лиги Эльче.