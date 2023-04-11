"Сливочные" настроены на то, чтобы провернуть трансфер голкипера Валенсии Георгия Мамардашвили. Андрей Лунин уже достаточно насиделся на скамейке для запасных.

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Новый заложник игры Куртуа

О том, чтобы "королевский" коллектив искал исполнителя на место основного голкипера команды, речь даже не идет. Реал хорошо отдает себе отчет, что Тибо Куртуа еще некоторое время будет беречь "сливочную" рамку ворот на высоком уровне, поэтому мадридский коллектив ищет футболиста на перспективу.

Андрей Лунин, которому уже надоело выжидать своего момента, хочет покинуть столичный клуб и присоединиться к команде, в которой он будет играть роль основного голкипера. Раньше украинец уже конфликтовал с главным тренером Реала Карлом Анчелотти, потому что тот не предоставил Лунину обещанное игровое время. Также Андрея скорее сватали в нидерландский Аякса и Овьедо из Сегунды.

Исходя из такой ситуации, Реал отдает себе отчет, что они теряют надежного и перспективного дублера, поэтому сразу бросились в поиски нового вратаря. Таким образом "королевский" клуб и наткнулся на 22-летнего грузина. Раньше мадридский коллектив также интересовался юным голкипером Андерлехта Бартом Вербрюггеном.

Однако Мамардашвили может обойтись мадридцам в солидную сумму, поскольку Transfermarkt оценивает голкипера "летучих мышей" в 25 миллионов евро. В текущем сезоне Георгий провел 32 поединка за Валенсию, которых пропустил 38 голов и семь матчей отстоял на "сухо".

Лунин в Испании