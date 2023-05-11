Главный тренер Ракува Марек Папшун может возглавить киевское "Динамо". Фактор наставник "бело-синих" лишь временно на высоком посту.

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Тренер, умеющий торжествовать

Польский специалист, который вместе с Владиславом Кочергиным досрочно привел свою команду в звание чемпиона Польши, попал в сферу интересов "Динамо" Однако никаких контактов представителей киевского клуба с тренером не было. Все потому, что президент столичного коллектива Игорь Суркис готов принимать решения только по окончании текущего сезона.

К тому же ближайшим летом Папшун покинет Ракув. Ранее по интернету гуляла информация, что польский специалист интересен неназванному клубу из Израиля и греческому Олимпиакосу, куда также сватали Сергея Реброва, однако украинский тренер отметил, что сотрудничество с "красно-белыми" ему не интересно.

Напомним, что главным тренером киевского Динамо остается Мирча Лучечску, который сейчас находится на больничном из-за своего состояния здоровья. Поэтому обязанности главного тренера исполняет Александр Шовковский, выигравший три стартовых матча во главе "бело-синих". Однако ранее сообщалось, что бывший голкипер не рассматривается как приоритетный вариант для столичного клуба.

Марек Папшун в Ракови