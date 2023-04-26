Андрей Лунин уже хочет остаться в состоянии мадридского коллектива. Но вот тренеры Реала подвергли сомнению потенциал украинского голкипера.

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Андрей Лунин попал под каток в матче с Жироной Виктора Цыганкова (4:2). Также голкипер получил самую низкую оценку в матче, несмотря на то, что его вины в пропущенных голах Реала нет. К тому же, фанаты "сливочных" наслали волну хейта на молодого вратаря. Однако Лунин этого не учитывает и желает продолжить свою карьеру именно в состоянии "королевского коллектива".

Украинец желает продлить контракт с мадридским коллективом. Руководство Реала разделяет желание Андрея, но сомнения есть у представителей тренерского штаба. У специалистов создается впечатление, что Лунин не прогрессирует в работе с мячом и управлением игры – это именно те аспекты, над которыми стороны работали совместно.

Также украинца считают личностью, слишком зацикленной на своих идеях и тяжело воспринимающей новые тактические ходы или указания. Голкипер вроде бы признает эти недостатки, но чувствует, что для устранения имеющихся проблем требует больше игрового времени. Ранее Лунин именно поэтому хотел покинуть столичный коллектив, а в его услугах были заинтересованы Аякс и Овьедо из Сегунды. "Королевский" клуб в свою очередь уже нашел двух кандидатов взамен Андрею.

Украинский голкипер в Мадриде