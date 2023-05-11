Андрій Лунін, скоріше за все, з'явиться в основному складі "вершкових" у матчі з Хетафе. Карло Анчелотті планує масову ротацію.
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Роль дублера
Український голкіпер отримає свій черговий великий шанс довести, чого він вартий. Лунін може з'явитися на полі зі стартових хвилин в матчі проти Хетафе в рамках 34-го туру Ла Ліги. Все через те, що головний тренер "вершкових" хоче замінити левову частку гравців, які відіграли перший півфінальний матч Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті (1:1) та не допустити до поєдинку з Хетафе тих, кого він планує випустити на газон і матчі-відповіді з "містянами".
Причини досить проста та очевидна – Анчелотті готовий довести ротацію до крайньої межі, аби дати ключовим футболістам право на відпочинок перед надважливою грою. Тому Андрій Лунін буде вимушений замінити в рамці воріт Тібо Куртуа. Матч Реала проти Хетафе відбудеться 13-го травня, о 22:00.
Український воротар в Мадриді
- Після феєричних виступів за луганську Зорю, українець перейшов у мадридський Реал за 9 мільйонів євро.
- Лунін відразу ж почав їздити по орендах, які успіхом не закінчувались. Зокрема був у Леганесі, Реал Вальядоліді та Реал Ов'єдо.
- Наразі Лунін провів уже 7 (3 сухих) матчів за Реал в рамках Ла Ліги (зокрема, проти Барселони, ставши першим українцем, який зіграв у Ель Класіко), один (сухий) у Кубку Іспанії та два у Лізі Чемпіонів (обидва проти Шахтаря).
- Також Андрій провів півфінальний та фінальний поєдинок клубного чемпіонату світу в основі Реала. Лунін став другим українцем, який виграв цей турнір.
- До того ж Лунін, який мріяв вирватися з "в'язниці" Реала, через недостатню кількість ігрового часу та конфлікти з тренерським штабом, вирішив, що він бажає продовжити контракт з "вершковими" та залишитися у стані "королівського" клуба.
- Варто відзначити, що у Андрія появилися варіанти з Європи, при чому від топових колективів. Німецькі Баєр та Боруссія готові поборотися за українського голкіпера, якого Transfermarkt оцінює в 5 мільйонів євро.
- Реал у свою чергу вже встиг знайти заміну українському голкіперу.