Андрій Лунін, скоріше за все, з'явиться в основному складі "вершкових" у матчі з Хетафе. Карло Анчелотті планує масову ротацію.

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Роль дублера

Український голкіпер отримає свій черговий великий шанс довести, чого він вартий. Лунін може з'явитися на полі зі стартових хвилин в матчі проти Хетафе в рамках 34-го туру Ла Ліги. Все через те, що головний тренер "вершкових" хоче замінити левову частку гравців, які відіграли перший півфінальний матч Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті (1:1) та не допустити до поєдинку з Хетафе тих, кого він планує випустити на газон і матчі-відповіді з "містянами".

Причини досить проста та очевидна – Анчелотті готовий довести ротацію до крайньої межі, аби дати ключовим футболістам право на відпочинок перед надважливою грою. Тому Андрій Лунін буде вимушений замінити в рамці воріт Тібо Куртуа. Матч Реала проти Хетафе відбудеться 13-го травня, о 22:00.

Український воротар в Мадриді