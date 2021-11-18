Почему же не было игрока турецкого Бешикташа

31-летний центральный полузащитник неожиданно не попал в список на игру последнего тура. Боснийцы сыграли без трех лидеров команды – Миралема Пьянича, Эдина Джеко и Сеада Колашинаца. Правда, двое последних пропустили игру из-за повреждений.

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По информации боснийских СМИ, футболист изрядно загулял накануне поединка и из-за нарушения режима был "выброшен" из сборной. В сети появились фото из клуба, где Пьянич распивает алкоголь и курит кальян.

Опровержение информации и удаленное заявление

В окружении игрока отрицают эту информацию, уверяя, что эти фото были сделаны несколько лет назад. А отсутствие футболиста было вызвано тем, что боснийцы уже потеряли все шансы на плей-офф отбора. Поэтому главный тренер Ивайло Петев дал Миралему отдых.



Миралем Пьянич / Фото AS

Впоследствии на официальном сайте Федерации футбола Боснии и Герцеговины появилось сообщение, в котором назвали истинную причину отсутствия в заявке ключевого полузащитника. В заявлении говорится о недопустимых действиях, это намекает на то, что все могли увидеть на фотографиях.

Мы не должны забывать, что Пьянич прекрасно играл за сборную. Но его действия недопустимы. Независимо от того, какова репутация игрока, то, что произошло, стоит воспринимать как следствие психологической усталости,

– говорилось в заявлении.

Однако недолго пробыл этот пост на сайте. Уже через несколько минут он был удален.

К слову. В день матча Украинская ассоциация футбола объявила заявку боснийцев, в которой был Пьянич.