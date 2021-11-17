Очередной исторический гол Довбика

Артем Довбик стал автором второго гола Украины в матче с Боснией и Герцеговиной. Форвард Днепра-1 вышел на поле на 74-й минуте, а уже через пять минут вписал свою фамилию на табло.

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24-летний футболист мог размочить новую сотню голов, но после удара Артема мяч с линии ворот выбил капитан боснийцев. Гол Довбика вошел в историю национальной команды. Он стал 400-м в истории сборной Украины. Нападающий днепрян снова стал "джокером" команды.



Юбилейный гол в истории сборной Украины / Фото из инстаграма УАФ

Украина одержала выездную победу над боснийцами со счетом 0:2. Подопечные Александра Петракова вышли в плей-офф отбора ЧМ-2022. В параллельном матче Франция обыграла на выезде финнов с идентичным счетом 0:2. Команда Дидье Дешама сделала подарок украинцам в виде победы над соперником, который вел борьбу за вторую позицию в группе D.

Для Артема это второй гол в футболке национальной команды страны. Впервые он забил в 1/8 финала Евро-2020 в ворота Швеции. Это взятие ворот еще долго обсуждали в футбольном пространстве. Довбик вывел Украину в четвертьфинал турнира.

26 ноября состоится жеребьевка участников плей-офф.

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