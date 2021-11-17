Три места на 12 команд

За три дополнительных путевки на чемпионат мира будут соревноваться 12 сборных. Это 10 команд, занявших вторые места в своих группах, а также две лучшие сборные среди победителей групп Лиги наций, которые не вышли напрямую.

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Команды перед тем поделят на три пути по четыре команды в каждом. Сначала сборным предстоит сыграть полуфинальные матчи, победители которых выйдут в финалы. Полуфиналы состоятся 24 – 25 марта 2022 года, финалы запланированы на 28 – 29 марта 2022 года. Все противостояния будут состоять из одного матча. Полуфиналы сыграют на поле сеяных команд. Для каждого финала плей-офф заранее проводится жеребьевка, чтобы определить, какой победитель полуфинала проведет одноматчевое противостояние дома.

Соперники Украины

В плей-офф ЧМ-2022 вышли 12 команд. Это сборные Украины, Турции, Уэльса, Северной Македонии, Австрии, России, Чехии, Шотландии, Португалии, Швеции, Италии и Польши.

В сеяные команды попали шесть лучших сборных среди занявших вторые места в своих группах. Это Португалия, Шотландия, Италия, Швеция, Уэльс и Россия. Украина – среди несеянных, поэтому, за исключением россиян, украинцы сыграют с одной из этих сборных.

Дата жеребьевки

Жеребьевка стыковых поединков состоится 26 ноября 2021 года. Тогда Украина и узнает имена потенциальных соперников.