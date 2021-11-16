Боснийский журналист Харис Мрконья сообщил, что полузащитник Бешикташа даже не вошел в заявку на матч с Украиной. Ранее он был раскритикован и освистан боснийскими болельщиками за слабый матч против Финляндии (поражение 1:3).

Смотрите также: Шевченко мощно поддержал сборную Украины перед решающим матчем отбора на ЧМ-2022

Еще раньше боснийцы решили поберечь свою главную звезду – форварда Эдина Джеко. Официальные причины отсутствия Пьянича пока не сообщаются.



Пьянич не попал в заявку Боснии и Герцеговины на матч с Украиной / Скриншот

Сначала сайт боиснийской Федерации футбола опубликовал новость об отсутствии Пьянича, но позже ее удалил.

Босния и Герцеговина – Украина: перед матчем