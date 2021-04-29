У четвер, 29 квітня, після перших матчів 1/2 фіналу Ліги чемпіонів на сайті УЄФА з'явилася команда тижня. У символічну збірну потрапили футболісти, які набрали найбільше очок у Fantasy Football.
Варте уваги Перший за 16 років: Зінченко повторив досягнення Шевченка в Лізі чемпіонів
У збірній тижня знайшлося місце Олександру Зінченку. Український футболіст вийшов на заміну в другому таймі матчу проти ПСЖ. Футболіст віддав результативну передачу, після якої містяни "зрівняли" рахунок у грі.
Загалом у збірній тижня є футболісти 4 учасників півфіналу Ліги чемпіонів.
Команда тижні Fantasy Football
воротар
Едерсон (Манчестер Сіті) – 3 очка
захисники
Маркіньос (ПСЖ) – 8 очок
Мілітао (Реал) – 6 очок
Рюдігер (Челсі) – 6 очок
Зінченко (Манчестер Сіті) – 5 очок
півзахисники
Ріяд Марез (Манчестер Сіті) – 9 очок
Анхель Ді Марія (ПСЖ) – 6 очок
Ілкай Гюндоган (Манчестер Сіті) – 4 очка
Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті) – 7 очок
Крістіан Пулішич (Челсі) – 6 очок
нападники
Карім Бензема (Реал) – 6 очок
- Манчестер Сіті Зінченка переміг ПСЖ з рахунком 2:1. Воднчас Реал та Челсі зіграли внічию 1:1 у Мадриді. Матчі-відповіді відбудуться 4-5 травня.