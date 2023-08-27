Александр Усик рассказал о переживаниях своей жены во время громкого поединка. В какой-то момент Екатерина не могла найти себе место.
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Британец еще легко "отстрелялся"
Украинский боксер благодаря нокауту возобладал над Даниэлем Дюбуа. Во время махача произошел довольно скандальный поединок, заставивший затаить дыхание многих болельщиков. Британский боксер в пятом раунде попал Усику ниже пояса, из-за чего украинец свалился на пол и долго не мог прийти в себя. Рефери дал время Усику отойти от коварного удара, но никто не знал, чем все закончится. В частности, и жена Александра, переполнявшая переживания.
Если бы Катюха выскочила, она могла бы надавать пацану. Екатерина может это сделать. Я знаю, что у нее правой нормальная плюха. Она работала на лапах. Но когда мужчины разбираются… Я понимаю эмоции жены, переживает, конечно. Когда я подошел, когда закончился раунд – я увидел эмоции и сказал: "Успокойся, дай мне время, все нормально",
– сказал Усик.
Эмоции жены Усика после грязного удара Дюбуа / скриншот с трансляции
Слезы Екатерины после победы Александра / скриншот с трансляции
Грязный удар Дюбуа
- Следует отметить, что Дюбуа не согласен с решением судьи и убежден, что он действовал в рамках правил, а после поединка заявил, что у него отобрали победу.
- Более того, представители Даниэля требуют реванша.
- Промоутер Тайсона Фьюри считает, что бокс требует системы VAR, поскольку тогда рефери мог бы завершить бой поражением Усика.
- Сторона украинца, в свою очередь, продемонстрировала фотографию грязного удара британца, попытавшись закрыть все вопросы, а сам Александр остроумно прокомментировал эпизод.