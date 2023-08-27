Александр Усик рассказал о переживаниях своей жены во время громкого поединка. В какой-то момент Екатерина не могла найти себе место.

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Британец еще легко "отстрелялся"

Украинский боксер благодаря нокауту возобладал над Даниэлем Дюбуа. Во время махача произошел довольно скандальный поединок, заставивший затаить дыхание многих болельщиков. Британский боксер в пятом раунде попал Усику ниже пояса, из-за чего украинец свалился на пол и долго не мог прийти в себя. Рефери дал время Усику отойти от коварного удара, но никто не знал, чем все закончится. В частности, и жена Александра, переполнявшая переживания.

Если бы Катюха выскочила, она могла бы надавать пацану. Екатерина может это сделать. Я знаю, что у нее правой нормальная плюха. Она работала на лапах. Но когда мужчины разбираются… Я понимаю эмоции жены, переживает, конечно. Когда я подошел, когда закончился раунд – я увидел эмоции и сказал: "Успокойся, дай мне время, все нормально",

– сказал Усик.

Любопытно. Посетивший бой футболист Роман Зозуля отметил, что именно после слов Екатерины Александр Усик смог подняться и продолжить поединок.

Эмоции жены Усика после грязного удара Дюбуа / скриншот с трансляции

Слезы Екатерины после победы Александра / скриншот с трансляции

Грязный удар Дюбуа