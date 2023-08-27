Во Вроцлаве завершился большой вечер бокса. Его хедлайнером которого стал поединок между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа, пишет 24 канал.

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Украинец защищал чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе. Поединок показался напряженным и полным страстных моментов.

Дюбуа ознаменовался грязным ударом ниже пояса, от которого Усик оказался на ринге. Судья дал украинцу возможность подняться, после чего Александр выплеснул свою злобу на британцу.

В восьмом раунде Усик отправил Дюбуа в нокдаун, но тот смог продолжить поединок. Впрочем, ненадолго, ведь в девятом раунде Александр провел роковой джеб, от которого Даниэль не смог подняться.

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Таким образом, украинец защитил звание чемпиона мира в сверхтяжелом весе по трем версиям. Для Усика это уже 21 победа на профессиональном уровне, все поединки были выиграны (14 из них – нокаутом).

Вашему вниманию – видеообзор боя между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа: