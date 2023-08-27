Олександр Усик розповів про переживання своєї дружини під час гучного двобою. В певний момент Катерина не могла знайти собі місце.

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Британець ще легко "відстрілявся"

Український боксер завдяки нокауту взяв гору над Даніелем Дюбуа. Під час махачу стався досить скандальний поєдинок, котрий змусив затамувати подих багатьох вболівальників. Британський боксер у п'ятому раунді поцілив Усику нижче поясу, через що українець повалився на підлогу та довго не міг прийти у себе. Рефері дав час Усику відійти від підступного удару, проте ніхто не знав, чим все закінчиться. Зокрема, і дружина Олександра, котру переповнювали переживання.

Якби Катюха вискочила, вона могла б надавати пацану. Катерина може це зробити. Я знаю, що у неї правою нормальна плюха. Вона працювала на лапах. Але коли чоловіки розбираються… Я розумію емоції дружини, переживає, звичайно. Коли я підійшов, коли закінчився раунд – я побачив емоції і сказав: "Заспокойся, дай мені час, все нормально",

– сказав Усик.

Цікаво. Футболіст Роман Зозуля, котрий відвідав бій, зазначив, що саме після слів Катерини Олександр Усик зміг піднятися та продовжити поєдинок.

Емоції дружини Усика після брудного удару Дюбуа / скріншот з трансляції

Сльози Катерини після перемоги Олександра / скріншот з трансляції

Брудний удар Дюбуа