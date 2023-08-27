Олександр Усик розповів про переживання своєї дружини під час гучного двобою. В певний момент Катерина не могла знайти собі місце.
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Британець ще легко "відстрілявся"
Український боксер завдяки нокауту взяв гору над Даніелем Дюбуа. Під час махачу стався досить скандальний поєдинок, котрий змусив затамувати подих багатьох вболівальників. Британський боксер у п'ятому раунді поцілив Усику нижче поясу, через що українець повалився на підлогу та довго не міг прийти у себе. Рефері дав час Усику відійти від підступного удару, проте ніхто не знав, чим все закінчиться. Зокрема, і дружина Олександра, котру переповнювали переживання.
Якби Катюха вискочила, вона могла б надавати пацану. Катерина може це зробити. Я знаю, що у неї правою нормальна плюха. Вона працювала на лапах. Але коли чоловіки розбираються… Я розумію емоції дружини, переживає, звичайно. Коли я підійшов, коли закінчився раунд – я побачив емоції і сказав: "Заспокойся, дай мені час, все нормально",
– сказав Усик.
Емоції дружини Усика після брудного удару Дюбуа / скріншот з трансляції
Сльози Катерини після перемоги Олександра / скріншот з трансляції
Брудний удар Дюбуа
- Варто відзначити, що Дюбуа не згідний з рішенням судді та переконаний, що він діяв у межах правил, а після поєдинку заявив, що у нього відібрали перемогу.
- Ба більше, представники Даніеля вимагають реваншу.
- Промоутер Тайсона Ф'юрі вважає, що бокс потребує системи VAR, оскільки тоді рефері міг би завершити бій поразкою Усика.
- Сторона українця, у свою чергу, продемонструвала світлину брудного удару британця, спробувавши закрити усі питання, а сам Олександр дотепно прокоментував епізод.