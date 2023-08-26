Бывший нападающий сборной Украины уже приехал в польский Вроцлав, где и состоится поединок с участием Александра Усика. Роман Зозуля займет почетное место на трибунах "Tarczyński Arena".

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Мощная поддержка футболиста-волонтёра

В преддверии боя в Польше Зозуля и комментатор Владимир Кобельков опубликовали совместное фото с Усиком. Журналист коротко подписал под фотографией: "Встречаемся в субботу вечером на Мегого. Будет бой".

Украшением этого фото флаг Украины, который в руках держат Зозуля и Кобельков. Усик же своим жестом показывает, какую силу украинский несокрушимый народ.

Во Вроцлаве у Александра будет мощная поддержка не только польской публики, но и земляков. Поэтому Даниелю Дюбуа нужно будет солидно поднажать, чтобы победить украинского чемпиона мира, ведь трибуны будут на стороне Усика.



Зозуля приехал на бой Усик – Дюбуа / Фото Владимира Кобелькова

Отметим, что уже на поединок в Польшу прибыл другой украинский боксер со скандальными пророссийскими религиозными взглядами Василий Ломаченко.

Перед боем почти все отдают победу Усику. Прямо в поединке мы увидим, как будет на самом деле.