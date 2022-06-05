Уэльс – Украина 1:0

Гол: Ярмоленко, 34 (авт.)

Уэльс вышел в финал плей-офф отбора еще в марте. Валлийцы одолели неудобных австрийцев со счетом 2:1. Настоящим героем матча стал лидер команд Гарет Бейл, оформивший дубль.

Матч нашей сборной был перенесен на более поздний чат из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Подопечные Александра Петракова 1 июня обыграли Шотландию – 1:3. Голы в сине-желтой футболке забивали Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук и Артем Довбик, пишет 24 канал.

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Тренерский штаб во главе с Петраковым не стал вносить никаких изменений в составе по сравнению с предыдущей игрой против шотландцев. Вышла та самая одиннадцатка, которая принесла победу над соперником.

Украинские футболисты снова вышли на поле, окутанные сине-желтыми флагами. С первых секунд украинцы побежали в атаку и уже на второй минуте заработали штрафную. "Сине-желтые" быстро хотели разыграть стандарт, Зинченко прошил сетку ворот с далекого расстояния. Но испанский арбитр Матео Лаос упразднил гол, показав, что нужно было пробивать по свистку.

Малиновский со штрафного мощно пробил прямо в руки голкипера Уэльса. Дальше контроль мяча перешел к хозяевам матча. Пару минут валлийцы держали в напряжении Бущана, несколько раз встречавшегося с мячом.

Малиновский снова проверил свою пушку с дальней дистанции, но Хеннесси перевел мяч на угловой.

Забарный отдал красивую передачу из глубины поля Яремчуку. Но Роман пробил туда, где был голкипер Уэльса. В столь важном поединке такие моменты нужно забивать.

После ударного начала команды несколько сбавили темп игры.

На 21-й минуте Цыганков классно в штрафной нашел свободного Караваева. Но Александру не удалось поразить мяч.

Яремчук отдал на ход Цыганкову. Виктор выбежал лицом к лицу с голкипером Уэльса, но пробил очень неудачно. Судья указал об офсайде, но на повторе сразу так о положении вне игры и не скажешь.

В следующей атаке Зинченко устроил из-за пределов штрафной – Хеннесси снова тянет дальний удар от украинца. Яремчук очень тонко подыграл на Цыганкова, Виктору не хватило судьбы времени, чтобы первым быть на мяче быстрее голкипера.

Досадный автогол капитана! После экватора первого тайма валлийцы заработали опасный штрафной у ворот Украины. Выполнять стандарт взялся Бэйл. После удара Гарета мяч встретился с рыкошетившим в собственные ворота Ярмоленко – 1:0.

Видео гола Ярмоленко

Ярмоленко упал в штрафной соперника. Аллен ударил Андрея сзади по ногам. Капитан "сине-желтых" оказался на газоне, но Лаос не назначил пенальти. Очень спорное решение принял испанский арбитр.

Спорный эпизод с падением Ярмоленко: смотрите видео

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе в счете Уэльса – 1:0.

Рэмзи неудачно закрыл прострел с фланга. Убийственный момент упустил один из лидеров Уэльса.

Тайм потерянных моментов

После 15-минутного отдыха тренеры национальных команд не сделали никаких изменений в составах сборных.

"Пожар" был у ворот Уэльса. Хеннесси продемонстрировал чудеса реакции после удара Цыганкова. Мяч после сейва голкипера улетел у Яремчука, но Роман не ожидал такого подарка судьбы. Мяч просто вылетел от ноги нападающего за пределы поля.

За одну минуту два 100-процентных момента имели хозяева. В первом эпизооде стойка спасла владение Украины, а уже через несколько секунд Бущан парировал удар Бейла.

Довбик сбросил под удар Ярмоленко. Но выстрел Андрея заблокировал Дэвиса.

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Довбик лучше всего сыграл на втором этаже, но Хеннесси в эффектном прыжке потянул удар в упор.

Как ни старались украинцы, но сломать крепкую оборону и непробиваемого голкипера соперника не удалось.

Сборная Украины минимально уступает в дождливом Кардиффе – 1:0. Уэльс едет на чемпионат мира-2022, а украинцы направляются домой с пустыми руками, чтобы готовиться к матчам в Лиге наций.