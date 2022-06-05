Уэльс – Украина 1:0
Гол: Ярмоленко, 34 (авт.)
- Уэльс вышел в финал плей-офф отбора еще в марте. Валлийцы одолели неудобных австрийцев со счетом 2:1. Настоящим героем матча стал лидер команд Гарет Бейл, оформивший дубль.
- Матч нашей сборной был перенесен на более поздний чат из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Подопечные Александра Петракова 1 июня обыграли Шотландию – 1:3. Голы в сине-желтой футболке забивали Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук и Артем Довбик, пишет 24 канал.
К теме Сборная Украины в шаге от выхода на ЧМ-2022: анонс на "финал жизни" против Уэльса
Тренерский штаб во главе с Петраковым не стал вносить никаких изменений в составе по сравнению с предыдущей игрой против шотландцев. Вышла та самая одиннадцатка, которая принесла победу над соперником.
Украинские футболисты снова вышли на поле, окутанные сине-желтыми флагами. С первых секунд украинцы побежали в атаку и уже на второй минуте заработали штрафную. "Сине-желтые" быстро хотели разыграть стандарт, Зинченко прошил сетку ворот с далекого расстояния. Но испанский арбитр Матео Лаос упразднил гол, показав, что нужно было пробивать по свистку.
Малиновский со штрафного мощно пробил прямо в руки голкипера Уэльса. Дальше контроль мяча перешел к хозяевам матча. Пару минут валлийцы держали в напряжении Бущана, несколько раз встречавшегося с мячом.
Малиновский снова проверил свою пушку с дальней дистанции, но Хеннесси перевел мяч на угловой.
Забарный отдал красивую передачу из глубины поля Яремчуку. Но Роман пробил туда, где был голкипер Уэльса. В столь важном поединке такие моменты нужно забивать.
После ударного начала команды несколько сбавили темп игры.
На 21-й минуте Цыганков классно в штрафной нашел свободного Караваева. Но Александру не удалось поразить мяч.
Яремчук отдал на ход Цыганкову. Виктор выбежал лицом к лицу с голкипером Уэльса, но пробил очень неудачно. Судья указал об офсайде, но на повторе сразу так о положении вне игры и не скажешь.
В следующей атаке Зинченко устроил из-за пределов штрафной – Хеннесси снова тянет дальний удар от украинца. Яремчук очень тонко подыграл на Цыганкова, Виктору не хватило судьбы времени, чтобы первым быть на мяче быстрее голкипера.
Видео гола Ярмоленко
Ярмоленко упал в штрафной соперника. Аллен ударил Андрея сзади по ногам. Капитан "сине-желтых" оказался на газоне, но Лаос не назначил пенальти. Очень спорное решение принял испанский арбитр.
Спорный эпизод с падением Ярмоленко: смотрите видео
На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе в счете Уэльса – 1:0.
Рэмзи неудачно закрыл прострел с фланга. Убийственный момент упустил один из лидеров Уэльса.
Тайм потерянных моментов
После 15-минутного отдыха тренеры национальных команд не сделали никаких изменений в составах сборных.
"Пожар" был у ворот Уэльса. Хеннесси продемонстрировал чудеса реакции после удара Цыганкова. Мяч после сейва голкипера улетел у Яремчука, но Роман не ожидал такого подарка судьбы. Мяч просто вылетел от ноги нападающего за пределы поля.
За одну минуту два 100-процентных момента имели хозяева. В первом эпизооде стойка спасла владение Украины, а уже через несколько секунд Бущан парировал удар Бейла.
Довбик сбросил под удар Ярмоленко. Но выстрел Андрея заблокировал Дэвиса.
Стоит увидеть Горите в аду, твари, – Вацко эмоционально прокомментировал кибератаку России на сервис ollTV
Довбик лучше всего сыграл на втором этаже, но Хеннесси в эффектном прыжке потянул удар в упор.
Как ни старались украинцы, но сломать крепкую оборону и непробиваемого голкипера соперника не удалось.