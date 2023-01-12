Сборная Украины по футболу осталась без главного тренера. В УАФ решили не продлевать контракт с Александром Петраковым, завершившийся 31 января 2022 года.

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Александр Васильевич большую часть своей тренерской карьеры работал с юношескими и молодежными сборными. Работа с молодежью сделала отпечаток на методах опытного тренера.

Сборная Украины / УАФ

Возглавив взрослую команду, тренер сделал ставку на хорошо ему знакомых по "молодежке" игроков, иногда в ущерб результату. Так, фактически, вне сборной оказался лидер киевского Динамо Виталий Буяльский. Там же мог оказаться и Руслан Малиновским, имевший конфликт с главным тренером "сине-желтых".

Дебютанты Петракова

В такой ситуации Петраков сделал ставку на собственных воспитанников, которых привел к триумфу на чемпионате мира среди команд U-20. Особенно это было заметно в матчах Лиги наций, когда специалист фактически на 70 процентов обновил команду.

Александр Петраков / УАФ

Так что вспомним всех дебютантов сборной Украины времен Петракова.

Владислав Кочергин

Владислав был одним из лидеров Зари. Его вызов в сборную должен стать определенным авансом талантливому футболисту. Однако он не сумел воспользоваться предоставленным шансом, сыграв лишь один матч.

Виктор Корниенко

Левый фулбек Виктор Корниенко был одним из основных игроков в молодежной сборной Петракова. Быстроногий футболист полностью вписывался в схему игры опытного наставника. Поэтому когда Петраков возглавил национальную сборную Корниенко получил вызов.

Однако серия травм не позволила Виктору стать основным игроком команды. Защитник Шахтера сыграл всего два матча: товарищеский против Чехии (1:1) и матч отбора в ЧМ-2022 против Финляндии (2:1).

Александр Сирота

Молодой центральный защитник киевского Динамо сыграл за национальную сборную Украины два матча. 22-летний футболист может занести себе в актив игру Лиги наций против Ирландии (1:0). Однако чаще оказывался на скамейке запасных, проигрывая конкуренцию своему одноклубнику Забарному.

Дмитрий Ризнык

Вратарь Ворсклы ярко проявил себя в чемпионате УПЛ, поэтому залуженно получил вызов в сборную. Дмитрию тяжело было составить конкуренцию Бущану и Лунину. Во время каденции Петракова Ризнык сыграл два матча, которые закончились с одинаковым счетом: с Чехией (1:1) и Ирландией (1:1).

Тарас Качараба

Защитник чешской Славии Тарас Качараба сыграл всего три матча за сборную Украины. Надежный защитник не допускал грубых ошибок. Однако тренерский штаб команды Петракова делал ставку на других игроков.

Тарас Качараба / УАФ

Сергей Булеца

Атакующий хавбек Сергей Булеца должен был стать альтернативой Виталию Буяльскому. Еще один воспитанник Петракова дебютировал за сборную в товарищеском матче против Чехии (1:1) в сентябре 2021 года.

Однако Сергей не смог стать основным игроком команды. В дальнейшем он еще дважды появлялся в поле во время поединков отбора ЧМ-2022. Всего сыграл за сборную 3 поединка.

Даниил Игнатенко

Опорный хавбек привлек внимание тренерского штаба сборной во время матчей за французский Бордо. Неудивительно, что вскоре Игнатенко получил вызов в сборную. Всего хавбек сыграл за сборную 5 матчей, отличившихся 1 голом.

Даниил Игнатенко / УАФ

Александр Пихаленок

У Хавбека Днепра-1 есть все шансы в будущем стать одним из ведущих игроков сборной Украины. Петраков вызвал Пихаленко на матчи Лиги наций. В общей сложности Александр отыграл 5 матчей и каши не испортил. Если футболист будет обходить травмы, у него есть все шансы стать гвардейцем сборной.

Даниил Сикан

Вызов одного из героев молодежного ЧМ-2019 на сентябрьские матчи 2021 против Казахстана (2:2) и Франции (1:1) многих удивил. И действительно, игрок имел мало игровой практики в Шахтере и не отличался особой результативностью в УПЛ.

Однако в первом матче Сикан оправдал доверие тренера. В дебютном поединке против Казахстана его гол едва не принес победу.

Но в дальнейшем молодому Сикану было сложно составить конкуренцию Яремчуку и он чаще довольствовался ролью джокера. И все же за период работы Петракова Сикан сыграл 6 матчей за главную команду страны.

Михаил Мудрик

Самый дорогой футболист Украины дебютировал за сборную в матчах плей-офф в ЧМ-2022. Всего Михаил сыграл 8 матчей за "сине-желтых", но результативными действиями не отличился. Впрочем, именно Петраков впервые вызвал бриллианта украинского футбола в сборную.

Михаил Мудрик / УАФ

Таким образом, из всех дебютантов наибольшее количество матчей провел вингер Шахтера Михаил Мудрик. Можно со стопроцентной уверенностью заявить, что новый тренерский штаб тоже строит игру вокруг этого талантливого футболиста. Впрочем, неплохие шансы закрепиться в сборной имеют Пихаленок, Сикан, Игнатенко. На кого будет делать ставку новый тренерский штаб узнаем совсем скоро.

Напомним, что 26 марта стартует отборочный турнир на ЧЕ-2024. Сборная Украины встретится с командой Англии.