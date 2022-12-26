Матч между сборными Уэльса и Украины прошел 5 июня 2022 года. Это был финал плей-офф квалификации на ЧМ-2022. Игра прошла в Кардиффе и закончилась минимальной победой гостей. Все решил гол в первом тайме после удара Гарета Бейла со штрафного и рикошета от Андрея Ярмоленко. Именно на него и записали этот автогол.

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Судил матч Матео Лаос. И у украинских футболистов о нем остались не самые лучшие воспоминания. Ведь еще в первом тайме арбитр не назначил пенальти в ворота Уэльса за фол на Ярмоленко. Все из-за подсказки от его помощников. Об этом случае рассказал защитник сборной Украины Валерий Бондарь.

"Очень хотели выйти на чемпионат мира. Считаю, Лаос сделал этот матч, потому что был чистый пенальти на Ярмоленко. Счет стал бы 1:1, удалили бы футболиста. Игра вернулась бы на 360 градусов. И когда тебе в наушник говорят: "Не надо ставить, потому что это Украина", конечно, ты не имеешь права ставить. Лаос считает, что он номер один, привлекает внимание. Наверное, думает, что он – лучший арбитр в мире, очень пафосно иногда ведет себя. Его поведение не очень хорошо характеризует его. Мы знаем его с не очень хорошей стороны. Это арбитр, который делает все, что ему говорят в микрофон или перед матчем, что нужно, чтобы прошла та или та команда. Он все делает для этого", – рассказал Валерий Бондарь.

Ситуация с пенальти на Ярмоленко. Сборная Украины пропустила гол на 34-й минуте. А на 40-й минуте могла претендовать на пенальти. Валлийский полузащитник Джо Аллен сбил в собственной штрафной Андрея Ярмоленко – он наступил ему на ногу в борьбе за мяч. Бригада VAR просмотрела этот эпизод, но решила не фиксировать фол, о чем и известила Лаоса с помощью радиосвязи. Если бы пенальти был назначен, Украина получила бы шанс сравнять счет в матче.

Скандальный Лаос

Однако Антонио Матео Лаос отметился скандальным поступком не только в отборе на ЧМ-2022, но и в самом турнире. Он там судил три матча, последний из которых – в четвертьфинале между сборным Аргентины и Нидерландов. И обе команды выразили недовольство действиями арбитра.

В этом матче Лаос показал 18 желтых карточек, являющихся рекордом в истории чемпионатов мира.

Нидерландам удалось сравнять счет на 90+11 минуте, хотя арбитр компенсировал всего 10 минут.