Сборная Украины попала в группу C, где нашими соперниками стали сборные Италии, Англии, Северной Македонии и Мальты.

Детальнее Будет сложно: Сборная Украины получила топовых соперников в отборе на Евро-2024

Все матчи против этих команд сборная Украины проведет в 2023 году. Тогда и определится, кто из нашей группы выйдет на Евро-2024. Прямые путевки получат две лучшие команды.

Пока же предлагаем узнать, как сборная Украины в прошлом играла против этих соперников.

Италия

Именно против сборной Италии наша команда играла едва ли не чаще из этих соперников. Итальянцы выпали нам в отборе на Евро-1996. И тогда два матча в 1995 году окончились в пользу итальянцев.

Еще три матча мы сыграли против Италии в 2006 году. Сначала товарищеский матч в рамках подготовки к ЧМ-2006. А уже на турнире мы сошлись в четвертьфинале, где уступили 3:0. Стоит отметить, что сам ЧМ-2006 прошел в Германии. И именно за путевку на турнир в Германию (правда в этот раз на чемпионат Европы) команды сразятся и сейчас.

Украина и Италия находились в одной группе отбора и на Евро-2008. Первый из матчей отбора сыграли в том же 2006 году. И снова проиграли в Риме. В Киеве в 2007 году тоже не удалось победить – поражение.

В 2011 году сборная Украины играла только товарищеские матчи. И одним из соперников стала сборная Италии. И снова поражение в матче в Киеве.

Последний матч эти команды провели между собой в 2018 году. Это тоже была товарищеская игра в Италии. И на этот раз украинцам удалось избежать поражения – ничья 1:1.

8 матчей: 2 ничьи, 6 поражений

29 марта 1995 года. Отбор Евро-96. Украина – Италия 0:2

11 ноября 1995 года. Отбор Евро-96. Италия – Украина 3:1

2 июня 2006 года. Товарищеский матч. Италия – Украина 0:0

30 июня 2006 года. Чемпионат мира 2006. Четвертьфинал. Италия – Украина 3:0.

7 октября 2006 года. Отбор Евро-2008. Италия – Украина 2:0

12 сентября 2007 года. Отбор Евро-2008. Украина – Италия 1:2

29 марта 2011 года. Товарищеский матч. Украина – Италия 0:2

10 октября 2018 года. Товарищеский матч. Италия – Украина 1:1

Обратите внимание На пути в Германию: полный состав групп квалификации Евро-2024

Англия

Жребий долго не сводил сборные Украины и Англии. Первый матч команды сыграли только в 2000 году. И это была товарищеская игра. Она окончилась победой англичан. Следующий матч тоже был товарищеским, и тоже украинцы проиграли.

Первый официальный матч сыграли только в 2009 году. Это было в отборе на ЧМ-2010. Первый матч в Лондоне завершился победой сборной Англии.

А вот домашний матч сборная Украины провела в Днепре. В этом матче произошло три ключевых события:

голкипер сборной Англии Роберт Грин получил красную карточку уже на 12-й минуте

Андрей Шевченко не забил пенальти, попав в штангу

победу сборной Украины принес невероятный гол Сергея Назаренко

Эта победа позволила нам подняться на второе место в группе. И выйти в плей-офф квалификации ЧМ-2010. Но дальше была Греция и проклятие плей-офф... Но это уже другая история.

Но в 2012 году сборные Украины и Англии снова сыграли. В этот раз – в группе Евро-2012, которую принимало наше государство. Вряд ли кто-нибудь из украинских болельщиков не помнит перипетии этого матча. Особенно относительно незасчитанного гола Марко Девича, когда Джон Терри в прыжке выбил мяч в воздухе уже за линией ворот. Тогда украинцы проиграли и не вышли из группы.

А уже через три месяца после этого команды снова сыграли. В этот раз в отборе на ЧМ-2014. Украинцы были близки к тому, чтобы нанести англичанам поражение на их поле. Но гол Фрэнка Лэмпарда с пенальти на 87-й минуте спас их поражение. Через год команды уже в Киеве снова сыграли вничью, но без голов.

Именно сборная Англии остановила украинцев на Евро-2020. Мы сыграли в четвертьфинале, и без шансов уступили, пропустив четыре гола.

8 матчей: 1 победа, 2 ничьи, 5 поражений

31 мая 2000 года. Товарищеский матч. Англия – Украина 2:0

18 августа 2004 года. Товарищеский матч. Англия – Украина 3:0

1 апреля 2009 года. Отбор на ЧМ-2010. Англия – Украина 2:1

10 октября 2009 года. Отбор на ЧМ-2010. Украина – Англия 1:0

19 июня 2012 года. Евро-2012. Групповой этап. Украина – Англия 0:1

11 сентября 2012 года. Отбор на ЧМ-2014. Англия – Украина 1:1

10 сентября 2013 года. Отбор на ЧМ-2014. Украина – Англия 0:0

3 июля 2021 года. Евро-2020. Четвертьфинал Украина – Англия 0:4

Северная Македония

Как со сборной Англии, и сборной Северной Македонии украинцы играли на Евро-2020. И тогда одержали необходимую победу, которая позволила выйти из группы. Это был к тому времени пятый матч между командами.

Впервые украинцы сыграли против македонцев в 2003 году в товарищеском матче в Киеве. Игра окончилась без забитых голов. Через год команды провели игру уже в Скопье и там победили хозяева поля.

В отборе на Евро-2016 Северная Македония попала в одну группу с украинцами. И наша сборная дважды праздновала победу.

5 матчей: 3 победы, 1 ничья, 1 поражение

11 октября 2003 года. Товарищеский матч. Украина – Северная Македония 0:0

31 марта 2004 года. Товарищеский матч. Северная Македония – Украина 1:0

12 октября 2014 года. Отбор Евро-2016. Украина – Северная Македония 1:0

9 октября 2015 года. Отбор Евро-2016. Северная Македония – Украина 0:2

17 июня 2021 года. Евро-2020. Групповой этап. Украина – Северная Македония 2:1

Читайте также Бояться никого не надо, – Петраков о "группе смерти" для Украины в отборе на Евро-2024

Мальта

С этой островной страной сборной Украины пришлось играть только однажды. И сам матч оказался достаточно... неоднозначным. В 2017 году наша команда провела товарищеский матч против Мальты и проиграла, пропустив единственный гол в первом тайме.

Однако в этой игре тренерский штаб во главе с Шевченко решил произвести сразу 10 замен в матче (поменял весь состав, кроме голкипера после перерыва). И поэтому ФИФА признала этот матч неофициальным.

1 матч: 1 поражение