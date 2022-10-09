Сборная Украины во время жеребьевки находилась в третьей корзине. Это произошло потому, что наша команда не сумела стать победителем группы Лиги наций. Если бы в последнем матче "сине-желтые" обыграли сборную Шотландии, то оказались бы во второй корзине во время жеребьевки. А также оставляли себе запасной вариант попасть на Евро-2024 как победитель группы.

Следовательно, во время жеребьевки в соперники сборной Украины выпало по одной команде из первой, второй, четвертой и пятой корзин.

Соперники сборной Украины

Украина попала в группу C, где нашими соперниками будут Италия, Англия, Северная Македония и Мальта

Календарь матчей

Сам отбор Евро-2024 будет проходить в 10 окон с марта по ноябрь 2023 года (23 – 25 и 26 – 28 марта, 16 – 17 и 19 – 20 июня, 7 – 9 и 10 – 12 сентября, 12 – 14 и 15 – 17 октября, 16 – 18 и 19 – 21 ноября).

Когда именно и с кем будет играть сборная Украины, станет известно впоследствии.

На Евро-2024 выйдут 10 победителей групп и 10 команд, занявших вторые места. Обладатели еще трех путевок будут определены в плей-офф среди победителей групп Лиги наций, которое состоится 21 и 26 марта 2024 года.