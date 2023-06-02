Поднимет рюмку: одиозная легенда Динамо Алиев признался, как отпразднует победу Украины над Россией

Бывший футболист Динамо и сборной Украины Александр Алиев рассказал, что сделает в первые дни после окончания войны. Легенда киевского клуба вернется на время к тому, что разрушило его перспективную карьеру, и поедет в путешествие.

Александр Алиев признался, что уже немного устал после продолжительного времени в армии. Ведь бывший футболист встал на защиту родной страны и заверил, что никому не отдаст украинскую землю, ведь здесь родились его дети. Динамовец продолжает совмещать службу с благотворительными матчами.

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Алиев: Очень уж хочется дождаться того дня, когда мы победим

Бывший полузащитник киевского клуба рассказал, что больше всего его раздражает в этом полномасштабном вторжении. Алиев вспомнил ракетный обстрел Киева, унесший жизни украинских детей, одной из таких деток была юная дзюдоистка Виктория Ивашко.

"Через полтора года в армии во время войны немного устал, давит это все на тебя. Психологически очень сложно. Но ничего не остается делать, кроме как терпеть. Больше всего меня раздражает то, что дети умирают. Вот даже накануне, в День защиты детей, погибли в Киеве дети", – рассказал Алиев.

Также Александр рассказал, что сделает после победы Украины в войне против России. Бывший футболист поднимет рюмку за такой праздник. Уверены, что не только Алиев так отпразднует нашу победу. Также Алиев отправится на море.

Когда я бываю "в увале", то одеваю спортивную одежду и для меня это облегчение. На время забываешь. Уж очень хочется дождаться того дня, когда мы победим. Хочется после этого прямо жестко напиться, а потом уехать и отдохнуть на море, дней хотя бы на десять. А дальше – просто жить и заниматься своими делами,

– добавлю ветеран Динамо.

Недавно Алиев выложил фотографию с бывшим динамовцем Виктором Леоненко. Даже в такое сложное время Александр не теряет чувство юмора и тонко потролил Леоненко.

Отметим, что за свою службу Алиева неоднократно награждали от имени ВСУ. Также Александр резко высказывался о "спорт вне политики".

Хотя бывший футболист сборной Украины публично заявил, что продолжит разговаривать на русском языке, какой ему легче говорить и думать. Алиев заявлял, что ему сложно поладить с государственным языком. Он надеется, что украинцы поймут его выбор.