Бывшие динамовцы Александр Алиев и Виктор Леоненко встретились вне футбольного поля. Бывшие футболисты сделали общую фотографию, которую Алиев использовал, чтобы подколоть Леоненко, который всем раздает наставления и советы.

Вот так "Меня, бл*дь, бесит этот клуб": финалист Лиги Европы разнес Днепр-1

Вспомнил его голы российскому клубу

Алиев вспомнил Леоненко его голы в ворота вражеского Спартака, о которых он всем рассказывает.

Легенда, убившая только Спартаку, и ходит, постоянно всем рассказывает это,

– написал Алиев.



Алиев потролил Леоненко / Скриншот из инстаграмма Александра

Главное о футбольной карьере болтливого Леоненко

Приступал к карьере в родной России – Тюмень, Геолог и московское Динамо.

Однако затем избрал правильное решение, перейдя в Украину и приняв украинское гражданство. В карьере Леоненко даже есть 14 сыгранных матчей за сборную Украины, у которых Виктор отличился 6 голами.

В Украине поиграл за киевское Динамо – с 1992 по 1998 годы.

Летом 1998-го перешел в ЦСКА Киев, а уже через два года в ФК Закарпатья.

В июле 2002-го повесил бутсы на гвоздь.

В общей сложности в своей карьере провел 276 поединков, в которых забил 128 голов и отдал только один ассист.

К слову. Александр Алиев выступал в структуре киевского Динамо с 1999 года, когда перешел из Академии Спартака, до 2014-го. За главную команду киевлян провел 134 поединка – 30 мячей и 28 результативных передач.