Олександр Алієв зізнався, що вже трохи втомився після тривалого часу в армії. Адже колишній футболіст став на захист рідної країни та запевнив, що нікому не віддасть української землі, адже тут народились його діти. Динамівець продовжує поєднувати службу із благодійними матчами.

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Алієв: Дуже вже хочеться дочекатися того дня, коли ми переможемо

Колишній півзахисник київського клубу розповів, що найбільше його дратує у цьому повномасштабному вторгненні. Алієв пригадав ракетний обстріл Києва, який забрав життя українських дітей, однією з таких діток була юна дзюдоїстка Вікторія Івашко.

"Через півтора року в армії під час війни трохи втомився, давить це все на тебе. Психологічно дуже складно. Але нічого не залишається робити, окрім як терпіти. Найбільше мене дратує те, що діти вмирають. Ось навіть напередодні, у День захисту дітей, загинули у Києві діти", – розповів Алієв.

Також Олександр розповів, що зробить після перемоги України у війні проти Росії. Колишній футболіст підійме чарку за таке свято. Впевнені, що не лише Алієв так відсвяткує нашу перемогу. Також Алієв вирушить на море.

Коли я буваю "в увалі", то одягаю спортивний одяг і для мене це полегшення. На якийсь час забуваєш. Дуже вже хочеться дочекатися того дня, коли ми переможемо. Хочеться після цього прямо жорстко напитися, а потім поїхати і відпочити на море, днів хоча б на десять. А далі – просто жити та займатися своїми справами,

– додам ветеран Динамо.

Нещодавно Алієв виклав світлину з колишнім динамівцем Віктором Леоненком. Навіть у такий складний час Олександр не втрачає почуття гумору та тонко потролив Леоненка.

Відзначимо, що за свою службу Алієва неоодноразово нагороджували від імені ЗСУ. Також Олександр різко висловлювався про "спорт внє палітікі".

Хоча колишній футболіст збірної України публічно заявив, що продовжить розмовляти російською мовою, якою йому легше говорити та думати. Алієв заявляв, що йому складно поладнати із державною мовою. Він сподівається, що українці зрозуміють такий його вибір.