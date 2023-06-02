Девочка погибла вместе с мамой во время обстрела Киева в Деснянском районе. Президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк рассказал, что девочка несколько лет занималась дзюдо в спортивном клубе Judo Master.
Смотрите также Закрытое укрытие и задержание виновных: все, что известно об атаке по Киеву в День защиты детей
Девочка мечтала о больших достижениях
По словам Кошляка, еще в минувшие выходные ребенок выходил на татами на соревнованиях в Киеве и одерживал свои первые победы, мечтая о больших достижениях.
Тренер Вики говорит, это был невероятный ребенок, очень спокойный, смелый и жизнерадостный... Но очередная атака российскими ракетами забрала девочку на небо,
– добавил он.
Что известно о гибели девочки в КиевеРоссийские военные ночью 1 июня в День защиты детей ракетами "Искандер" атаковали Киев. Все 10 воздушных целей были сбиты, однако обломки повлекли за собой разрушение в Деснянском и Днепровском районах. На момент воздушной тревоги укрытие в поликлинике №3 в Деснянском районе якобы было закрыто.
Девочка, ее мама и еще одна женщина погибли от обломков у укрытия. Правоохранители расследуют трагические обстоятельства гибели людей в столице. Журналисты опубликовали щемящее фото, как дедушка не отходил от тела 9-летней внучки, погибшей в результате обстрела.
Российские военные соревнуются, пока умирают украинские спортсмены
Чиновник отметил, что в Украине с начала полномасштабной войны уже погибли 483 ребенка. Кроме того, Украина потеряла 300 спортсменов.
Достойно внимания Медали для диктаторов: почему МОК защищает россиян и допускает их к международным соревнованиям
Михаил Кошляк обратил внимание на цинизм международного спортивного сообщества. В частности, Международная федерация дзюдо поддерживает участие в соревнованиях российских военнослужащих-дзюдоистов.
По его словам, россияне выходят на мировые татами, чтобы соревноваться. 2 июня представители государства-террориста стартуют на турнире олимпийской квалификации гран-при Душанбе. Украинская сборная отказалась от участия в этом турнире из-за россиян.
"Мы хороним детей-дзюдоистов...", – резюмировал Кошляк.
Российским дзюдоистам разрешили соревноваться на международных турнирах
- В марте 2023 года Международный олимпийский комитет принял скандальное решение, разрешив представителям России и Беларуси соревноваться на международных турнирах.
- Россияне и белорусы могут выступать только под нейтральным флагом и при соблюдении антивоенных требований. Одной из первых вернуть россиян и белорусов решила именно Международная федерация дзюдо.
- После этого Россия заявила на чемпионат мира по дзюдо в Катаре военнослужащих. В знак протеста Украина бойкотировала мировое первенство. В конце концов, восьмерых представителей России, связанных с армией, не допустили на турнир.
- Несмотря на это, россияне все равно наделали шум в Катаре. Одна из российских семей была на трибунах с георгиевскими лентами. Российская семья отказалась снять ленты после требований организаторов чемпионата мира. Поэтому их вывели с трибун и запретили возвращаться на арену.
- На чемпионате мира по дзюдо золотую медаль в весовой категории до 100 килограммов завоевал россиянин Арман Адамян. Его допустили к соревнованиям, невзирая на контракт с росгвардией. Адамяна с победой приветствовал кремлевский диктатор Путин.