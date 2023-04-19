Александр Алиев обратился к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху. Видео записали несколько звезд украинского спорта, среди которых есть футболисты Андрей Лунин и Роман Зозуля.

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Алиев: Там должны участвовать наши спортсмены, которые будут славить Украину

В ролике бывший футболист Динамо попросил отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Видеообращение к Томасу Баху

После чего в частные сообщения Алиева полезли россияне, начавшие утверждать, что "спорт вне политики". Также подписчики Александр из России вспомнили, как Алиев выступал за Анжи в их родной стране. Это было в сезоне-2014/2015.

Алиев сделал скриншот этого сообщения и выложил его себе в сторону со словами: "А вот и петухи закукарекали. Спорт у них вне политики. А вы, спортсмены, что-то сказали за войну, или, чучело, только и можете обоср**ись? Кукурикайте своему х**лу".

Также бывший футболист вышел в разговорное состор, в котором снова обратился к своим российским подписчикам.

Всем привет. Хочу сказать о том видео, которое я выставил себе на страницу по устранению российских спортсменов от всех международных игр. Мне уже начали писать, кукарекать эти россияне. Я всегда поддерживал, чтобы их лишили всех международных игр, а тем более Олимпийских. Там должны участвовать наши спортсмены, которые будут славить Украину. А вы россияне, можете устроить там Олимпиаду Москвы. И вот там кукарекайте и вешайте себе медали. А вам будет их вешать ваш Путин, если доживет. Так что кукарикайте дальше, р*сня,

– сказал Алиев.

Также Александр ответил тем, кто сетует, что он говорит на враге. Ветеран Динамо ответил, что и дальше будет разговаривать на русском, ведь ему сложно говорить на украинском.

Интересно, что в директ прибежали такие подписчики, которые говорили, что "Екатеринбург – это Украина".



Подписчики Александра Алиева / Скриншот из инстаграмма бывшего футболиста