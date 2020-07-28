Владелец донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов пообещал дать оценку назначению Мирчи Луческу главным тренером киевского "Динамо".

Приближенный к Ахметову директор телеканалов "Футбол 1,2,3" Александр Денисов сообщил, что владелец "Шахтера" оценит приход Луческу в "Динамо" после завершения еврокубкового сезона. Об этом Денисов написал в фейсбуке.

Кстати "Динамо" опубликовало письма Луческу, где он просил об отставке

Когда Ахметов даст оценку действиям Луческу

Денисов сообщил, что накануне говорил с Ахметовым. Президент "Шахтера" пока отказывается комментировать приход Луческу в "Динамо".

По словам Денисова, он планирует записать интервью с Ахметовым после выступления "Шахтера" в Лиге Европы.

Тему Луческу в "Динамо", президент "Шахтера" на данный момент комментировать не будет, но договорились, что после окончания еврокубкового сезона запишем с ним большое итоговое интервью, в котором президент "Шахтера" обязательно прокомментирует и поступок Луческу,

– написал Денисов.

"Шахтер" сыграет в Лиге Европы 5 августа. В рамках ответного матча 1/8 финала "горняки" в Киеве примут "Вольфсбург". Первая игра в Германии завершилась победой дончан (2:1).

Примечательно Ахметов дважды отказал Луческу: стали известны детали решения президента "Шахтера"

Луческу в "Динамо": главное

Мирча Луческу, которому 29 июля исполнится 75 лет, неожиданно возглавил "Динамо". До этого румынский специалист отдал 12 лет "Шахтеру" – принципиальному сопернику киевлян.

Луческу подписал с "Динамо" контракт на 2 года с опцией продления еще на год. Зарплата "Мистера" составляет около 1,2 миллиона евро в год.

Футбольное сообщество неоднозначно встретило приход Луческу в "Динамо". В частности, против приглашения выступили фанаты "Динамо" и легенды клуба.

Зато у бывших и действующих представителей "Шахтера" мнения разделились.

Из-за давления СМИ и болельщиков "Динамо" 27-го июля появилась информация, что Луческу подал в отставку. По предварительной информации, Луческу остается тренером "Динамо".