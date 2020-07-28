Власник донецького "Шахтаря" Рінат Ахметов пообіцяв дати оцінку призначенню Мірчі Луческу головним тренером київського "Динамо".

Наближений до Ахметова директор телеканалів "Футбол 1,2,3" Олександр Денисов повідомив, що власник "Шахтаря" оцінить прихід Луческу в "Динамо" після завершення єврокубкового сезону. Про це Денисов написав у фейсбуці.

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Коли Ахметов дасть оцінку діям Луческу

Денисов повідомив, що напередодні говорив з Ахметовим. Президент "Шахтаря" поки відмовляється коментувати прихід Луческу в "Динамо".

За словами Денисова, він планує записати інтерв'ю з Ахметовим після виступу "Шахтаря" у Лізі Європи.

Тему Луческу у "Динамо", президент "Шахтаря" на цей момент коментувати не буде, але домовилися, що після закінчення єврокубкового сезону запишемо з ним велике підсумкове інтерв'ю, в якому президент "Шахтаря" обов'язково прокоментує і вчинок Луческу,

– написав Денисов.

"Шахтар" зіграє у Лізі Європи 5-го серпня. У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу "гірники" в Києві приймуть "Вольфсбург". Перша гра в Німеччині завершилася перемогою донеччан (2:1).

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Луческу в "Динамо": головне

Мірча Луческу, якому 29-го липня виповниться 75 років, несподівано очолив "Динамо". До цього румунський фахівець віддав 12 років "Шахтарю" – принциповому супернику киян.

Луческу підписав з "Динамо" контракт на 2 роки з опцією продовження ще на рік. Зарплата "Містера" складає близько 1,2 мільйона євро в рік.

Футбольна спільнота неоднозначно зустріла прихід Луческу в "Динамо". Зокрема, проти запрошення виступили фанати "Динамо" та легенди клубу.

Натомість у колишніх і чинних представників "Шахтаря" думки розділилися.

Через тиск ЗМІ та вболівальників "Динамо" 27-го липня з'явилася інформація, що Луческу подав у відставку. За попередньою інформацією, Луческу залишається тренером "Динамо".