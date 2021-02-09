Миколенко в Наполи: агент оценил шансы трансфера игрока Динамо
Сергей Серебренников, агент футболиста Динамо Виталия Миколенко, рассказал об интересе иностранных клубов к украинцу. Серебренников заявил, что Миколенко может заиграть в любом чемпионате, в частности – итальянской Серии А.
Источник:Calcio Napoli 24 Live
Агент 21-летнего футболиста заявил, что летом 2020 года Миколенко заинтересовал многие клубы. Сообщалось об интересе итальянского Наполи.
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Он очень хороший парень, который мог бы адаптироваться в любой команде Серии А. Сказать, что мы были близки к переходу в Наполи, не очень корректно. Не было таких основательных переговоров,
– сказал агент.
Миколенко готов к такому клубу, как Наполи
Сергей Серебренников выразил надежду, что переговоры о трансфере Миколенко в Наполи возобновятся.
"Миколенко готов перейти в новую лигу, будь то АПЛ, или Серия А. Он достиг момента в своей карьере, когда готов попробовать новый опыт после киевского Динамо", – сказал Серебренников.
Агент добавил, что у Миколенко есть все качества, чтобы играть в любой итальянской команде. "Он готов к такому клубу, как Наполи", – резюмировал Серебренников.
Что известно об интересе иностранных клубов к Миколенко
- На протяжении последних лет сообщалось об интересе многих европейских клубов к Миколенко.
- В Англии на Виталия якобы претендовал Манчестер Юнайтед, однако Динамо хотело за Виталия получить 40 миллионов евро. Трансфер сорвался.
- Интерес к Виталию приписывали испанскому Атлетико. Миколенко якобы мог стать игроком клуба из Мадрида в июне 2020 года.
- Однако Атлетико отказался от украинца из-за травм, рисков неудачной адаптации и большой суммы отступных.
- Также СМИ сообщали, что на Миколенко претендует ряд итальянских клубов. В частности, представители Милана просматривали Виталия в матчах сборной Украины.
- Вместе с тем, была и информация о заинтересованности в услугах Миколенко туринского Ювентуса и миланского Интера.
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