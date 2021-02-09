Сергей Серебренников, агент футболиста Динамо Виталия Миколенко, рассказал об интересе иностранных клубов к украинцу. Серебренников заявил, что Миколенко может заиграть в любом чемпионате, в частности – итальянской Серии А.

Агент 21-летнего футболиста заявил, что летом 2020 года Миколенко заинтересовал многие клубы. Сообщалось об интересе итальянского Наполи.

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Он очень хороший парень, который мог бы адаптироваться в любой команде Серии А. Сказать, что мы были близки к переходу в Наполи, не очень корректно. Не было таких основательных переговоров,

– сказал агент.

Миколенко готов к такому клубу, как Наполи

Сергей Серебренников выразил надежду, что переговоры о трансфере Миколенко в Наполи возобновятся.

"Миколенко готов перейти в новую лигу, будь то АПЛ, или Серия А. Он достиг момента в своей карьере, когда готов попробовать новый опыт после киевского Динамо", – сказал Серебренников.

Агент добавил, что у Миколенко есть все качества, чтобы играть в любой итальянской команде. "Он готов к такому клубу, как Наполи", – резюмировал Серебренников.

Что известно об интересе иностранных клубов к Миколенко