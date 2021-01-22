Защитник Динамо Виталий Миколенко таки может сменить украинскую прописку на итальянскую. Интер включил в список приоритетов украинца.

Подписание левого защитника – это приоритетная цель Интера в зимнее трансферное окно. В шорт-листе итальянского гранда не обошлось и без украинского следа. Виталий Миколенко уже в январе может пополнить ряды итальянцев, сообщает Calciomercato.

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Кто находится в списке Интера

Маркос Алонсо (Челси)

Эмерсон Палмери (Челси)

Робин Госенс (Аталанта)

Хуниор Фирпо (Барселона)

Виталий Миколенко (Динамо)

Инициатором усиления проблемной позиции был сам главный наставник Интера Антонио Конте. По его словам, для борьбы за чемпионство просто необходимо увеличить конкуренцию на этой позиции.

Интересно, что сейчас Интер занимает второе место, уступая лишь Милану тремя пунктами – 40 очков.

В этом сезоне Миколенко сыграл в футболке Динамо 17 поединков во всех турнирах. За это время защитник дважды ассистировал партнерам по команде. Контракт украинца с киевлянами рассчитан до конца сентября 2025 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает трансфер игрока в 15 миллионов евро.

Ранее украинским защитником интересовался Милан. Представители итальянского клуба якобы неоднократно просматривали Виталия в матчах сборной Украины и Динамо.