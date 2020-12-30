Защитник сборной Украины Виталий Миколенко один из крупнейших активов киевского Динамо. Иностранные СМИ сватают игрока Динамо в Италию. Виталий рассказал, покинет ли Динамо уже зимой 2021 года.

В интервью ютуб-канала "ОТДУШИВДУШУ" Миколенко ответил на вопрос, можно ли утверждать, что зимой он не уйдет из киевского клуба.

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Тренер Сассуоло спрашивал о Миколенко

21-летний Миколенко сказал, что слышал об интересе итальянских клубов, но не покинет Динамо зимой.

Нет. Кажется, от итальянских клубов был ко мне интерес. Знаю, что два года назад тренер Сассуоло спрашивал обо мне у одного из итальянских тренеров сборной,

– сказал Виталий.

По словам футболиста, Динамо не получало ни одного предложения. "Возможно, они и были, но до меня не доходили", – добавил Миколенко.

Милан интересуется Миколенко?

Среди итальянских клубов наибольший интерес к Миколенко приписывают Милану. Представители итальянского клуба вроде неоднократно рассматривали Виталия в матчах сборной Украины и Динамо.

В этом сезоне Виталий сыграл 17 матчей за Динамо. В его активе две результативные передачи. По данным Transfermarkt, он стоит 13 миллионов евро.