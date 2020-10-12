Футболист "Динамо" Виталий Миколенко продолжает интересовать итальянский "Милан". Представители итальянцев следили за Виталием в предыдущих матчах сборной Украины.

Как сообщает Calciomercato, скауты "Милана" наблюдали за матчами сборной Украины против Франции и Германии.

Кстати "Динамо" получит кругленькую сумму за игрока, которого продало 8 лет назад

Сообщается, что особое внимание было приковано к защитнику "Динамо" Виталия Миколенко.

"Милану" якобы нравится способность Виталия закрывать две позиции в защите: играть центрального и крайнего защитника.

Кроме того, в итальянском клубе отметили сочетание техники и физических данных Виталия.

Как Миколенко сыграл в матчах за сборную?

Игрок провел первый тайм против Франции и полный матч с Германией. В поединке с французами в пассиве Виталия автогол.

"Милан" продолжает охотиться на Миколенко

Ранее неоднократно появлялась информация об интересе "Милана" к украинскому защитнику.

Сообщается, что "Динамо" оценивает Миколенко в 12 миллионов евро.