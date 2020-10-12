"Милан" просматривал Миколенко в матчах сборной Украины
Футболист "Динамо" Виталий Миколенко продолжает интересовать итальянский "Милан". Представители итальянцев следили за Виталием в предыдущих матчах сборной Украины.
Как сообщает Calciomercato, скауты "Милана" наблюдали за матчами сборной Украины против Франции и Германии.
Кстати "Динамо" получит кругленькую сумму за игрока, которого продало 8 лет назад
Сообщается, что особое внимание было приковано к защитнику "Динамо" Виталия Миколенко.
"Милану" якобы нравится способность Виталия закрывать две позиции в защите: играть центрального и крайнего защитника.
Кроме того, в итальянском клубе отметили сочетание техники и физических данных Виталия.
Как Миколенко сыграл в матчах за сборную?
Игрок провел первый тайм против Франции и полный матч с Германией. В поединке с французами в пассиве Виталия автогол.
"Милан" продолжает охотиться на Миколенко
Ранее неоднократно появлялась информация об интересе "Милана" к украинскому защитнику.
Сообщается, что "Динамо" оценивает Миколенко в 12 миллионов евро.
-
Почему в Marathonbet самая низкая маржа среди букмекеров и как это влияет на сумму выигрыша2 октября , 15:30
-
Лопес избил боксерскую грушу с фотографией Ломаченко: видео8 октября , 12:35
-
Как Денис Беринчик эффектно спустился на ринг в образе супергероя перед чемпионским боем: видео9 октября , 10:27