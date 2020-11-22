Талантливый защитник "Динамо" Виталий Миколенко мог пополнить состав "Манчестер Юнайтед". Но киевлян не устроила сумма, которую предлагали англичане за молодого игрока.

Летом "манкунианцы" выходили с предложением о покупке Виталия Миколенко. Об этом сообщил ведущий шоу Михаил Спиваковский на ютуб-канале "ТаТоТаке".

Стоит увидеть Украинский Месси: талант "Динамо" обыграл 6 соперников и забил гол-шедевр – видео

Проблема в финансовой части предложения

Английский клуб предлагал боссам "Динамо" арендовать защитника с обязательным правом выкупа. Сколько МЮ были готовы отдать за Миколенко, пока не сообщается, но сумма вроде была очень солидной.

Руководство киевлян же хочет выручить за ключевого игрока обороны около 40 миллионов евро. Такую бешеную сумму англичане не хотели отдавать. Поэтому получили отказ.

В этом сезоне Миколенко провел в" сине-белой " футболке 11 поединков, в которых дважды ассистировал партнерам по команде.

Недавно появилась информация, что футболистом серьезно заинтересовался футбольный гранд "Милан". Итальянцы продолжают пристально следить за игрой 21-летнего защитника.

Добавим, что Миколенко дебютировал за взрослую команду "Динамо" летом 2017 года и почти сразу начал проявлять свои лучшие качества. Благодаря хорошей игре в 2018 году заслужил вызов в сборную Украины от Андрея Шевченко.

Кто еще претендует на Виталия Миколенко

Большинство клубов были из итальянской Серии А. Одним из них стал туринский "Ювентус", "Интер" и "Наполи".

Также интерес к Виталию приписывали испанскому "Атлетико". Якобы в июне Миколенко мог стать игроком клуба из Мадрида. Но "Атлетико" отказался от украинца из-за травм, рисков неудачной адаптации и большой суммы отступных.