Розбірки "хижаків": чим завершиться битва Англії із Сенегалом у 1/8 ЧС-2022
Команда Гарета Саутгейта без надзусиль посіла перше місце в групі В на чемпіонаті світу в Катарі. Чи зможуть англійці так же легко здолати Сенегал у матчі 1/8 фіналу?
У неділю, 4 грудня, на чемпіонаті світу в Катарі відбудуться два матчі 1/8 фіналу. У одному з них Англія буде протистояти збірній Сенегалу.
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Збірна Англії є одним із фаворитів у боротьбі за золоті нагороди ЧС-2022. Під час матчів на груповій стадії англійці не дали засумніватися у своїй мотивації.
Разом із іспанцями родоначальники футболу забили найбільшу кількість голів на Мундіалі. У першому матчі проти Ірану атакуючу навалу "трьох левів" неможливо було зупинити. Англійці обіграли представника Азії з рахунком 6:2 у надвидовищному матчі.
Збірна США виявилася не по зубах Англії і команди поділили очки між собою (0:0). І, нарешті, у заключному поєдинку підопічні Гарета Саутгейта забили три "сухих" м'ячі валлійцям, помстившись за збірну України.
Сенегал не був таким переконливим на груповій стадії ЧС-2022. У першій грі "леви Теранги" поступилися збірній Нідерландів (0:2).
Далі африканці перемогли Катар (3:1) – найслабшу збірну Мундіалю. В останній грі групового раунду Сенегал переміг Еквадор з рахунком 2:1.
Чи зможе представник Африки створити сенсацію на ЧС-2022, дізнаємося 4 грудня.
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Тим часом букмекери оцінили шанси команд на прохід у чвертьфінал. На їх думку, фаворитом протистояння є родоначальники футболу. Прохід Англії оцінюється в 1,28, тоді як Сенегалу – 3,95.
Своє завдання англійці мають вирішити в основний час. На перемогу "трьох левів" виставлений коефіцієнт 1,56, тоді як на африканців – 7,50. Нічия ж оцінюється у 3,95.
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Також названі ймовірні автори голів у поєдинку. Найбільше шансів букмекери віддають Гаррі Кейну – найкращому бомбардиру минулого Мундіалю. Серед 10-ти головних претендентів присутні лише два гравці з Сенегалу:
- Гаррі Кейн (Англія) – 2,20
- Маркус Рашфорд (Англія) – 3,00
- Рахім Стерлінг (Англія) – 3,00
- Філ Фоден (Англія) – 4,00
- Джек Гріліш (Англія) – 4,75
- Букайо Сака (Англія) – 4,75
- Мейсон Маунт (Англія) – 4,75
- Джуд Беллінгем (Англія) – 5,50
- Булайе Діа (Сенегал) – 6,00
- Ісмаїла Сарр (Сенегал) – 6,00