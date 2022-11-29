На чемпіонаті світу з футболу 2022 виступає 32 команди. Їх поділили на вісім груп – по чотири національні збірні в кожній. В 1/8 фіналу виходять переможці кожної з груп, а також команди, які посіли другі місця.

Варте уваги Чемпіонат світу з футболу 2022: турнірна таблиця

На груповому етапі є три тури, після яких і визначаються команди, які вийшли в плей-офф. Та ще після матчів другого були відомі три збірні, які забезпечили собі вихід в 1/8 фіналу. Це збірні Франції, Бразилії та Португалії. Кожна з цих збірних здобула по дві перемоги в перших двох матчах, відтак гарантувала собі прохід в плей-офф.

У вівторок, 29 листопада, зіграли перші матчі третього туру. Відтак визначилися ще дві команди, які вийшли в 1/8 фіналу ЧС-2022. Це команди з групи A. Переможцем групи стали Нідерланди, а друге місце посіла збірна Сенегалу, яка обіграла в боротьбі за цю позицію збірну Еквадору.

29 листопада визначаться ще два учасники плей-офф – з групи B. Там боротьбу за путівку в наступний раунд будуть вести Англія, Іран, США та Уельс.