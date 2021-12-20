Росіяни вас бояться, – Берінчик показав, як бив Чанієва: глузливе відео розриває мережу
Джерело:24 канал
Український боксер Денис Берінчик ввечері 18-го грудня здобув яскраву перемогу в бою проти росіянина Іси Чанієва. Після поєдинку Берінчик не може натішитися своїй звитязі.
"Доброго вечора! Ми з України"
Поєдинок Берінчика та Чанієва отримав політичний присмак, адже перед боєм Денис зробив заяву про рідний Краснодон. Нині місто окуповане російськими найманцями. Денис заявив, що Краснодон – це Україна.
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Після перемоги Берінчик опублікував фото, як б'є Чанієва по обличчю. "Доброго вечора! Ми з України", – підписав Берінчик фото.
Згодом в сторіз інстаграму Берінчика з'явилося відео. "Ви знаєте, що вас бояться?", – запитують Берінчика. "Хто? Росіяни?", – перепитує Денис. "Так, росіяни", – відповідає співрозмовник.
Після цього з'являється відео моментів, як Берінчик б'є Чанієва.
Відео зі сторіз Дениса Берінчика в інстаграмі
Берінчик переміг Чанієва: головне
- Берінчик у Броварах провів 16-й бій на професійному ринзі. Традиційно для себе українець влаштував ефектну появу в ринзі.
- Денис виїхав на машині на бій проти Чанієва.
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- У поєдинку проти росіянина 33-річний Берінчик провів 6-й захист поясу WBO International. Боксери провели у ринзі всі 12 раундів й українець здобув перемогу рішенням суддів.
- Перемога дозволила Денису покращити позиції у рейтингу BoxRec. А промоутер Берінчика, Олександр Красюк, заявив, що Денис іде за титулом чемпіона світу.