Яскравий вихід Берінчика

Денис виїхав на авто в яскравому жовтому костюмі та капелюсі. При цьому Берінчик розкидав по залу, ймовірно, подарунки.

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Денис Берінчик вийшов у ринг під пісню Thunderstruck легендарного гурту AC/DC.

Відео появи Берінчика у ринг

Берінчик побив Чанієва

Для Берінчика бій проти Іси Чанієва – 16-й на професійному ринзі. 33-річний українець успішно провів 6-й захист поясу WBO International.

Поєдинок проти Чанієва тривав усі 12 раундів. Боксери влаштували жорсткий бій, пропускаючи багато важких ударів.

У підсумку непереможний Денис виграв одноголосним рішенням суддів.

До уваги. У рамках вечору боксу в Броварах відбулося ще декілька поєдинків. Результати боїв – за посиланням.