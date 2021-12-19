Як Берінчик побив Чанієва

Поєдинок Берінчика проти Чанієв тривав усі 12 раундів. Українець переміг одноголосним рішенням суддів – 116:112, 118:110, 118:111.

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Від початку бою Денис та Іса влаштували ледь не вуличну бійку, внаслідок чого досить швидко на їх обличчях з'явилася кров.

У Берінчика сильно кровоточив ніс, але його кут врятував від зупинки бою.

Від середини поєдинку Денис повністю контролював хід поєдинку та турбував росіянина потужними ударами по щелепі. Проте Чанієв вистояв.

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Для Берінчика бій проти Іси Чанієва був 16-м на професійному ринзі.

Денис Берінчик – Іса Чанієв відеоогляд бою