Український боксер піднявся з п'ятого десятка більш ніж на 20 рядків і тепер входить до двадцятки найкращих, займаючи 17 місце.
До слова Дружина Берінчика плакала під час бою, коли українцю розбили ніс: щемливі фото
Лідирують у рейтингу Джервонта Девіс, українець Василь Ломаченко та абсолютний чемпіон світу Джордж Камбосос.
Рейтинг BoxRec у легкому дивізіоні / Скриншот iSport
Берінчик переміг Чанієва: коротко
- Денис Берінчик вкотре влаштував шоу, виїхавши на машині на бій проти Іси Чанієва. Росіянин став 16-м суперником для Дениса на професійному ринзі.
- 33-річний українець успішно провів 6-й захист поясу WBO International, здобувши перемогу рішенням суддів.
- Після бою Олександр Красюк, промоутер Берінчика, заявив, що Денис іде за титулом.