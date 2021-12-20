Український боксер піднявся з п'ятого десятка більш ніж на 20 рядків і тепер входить до двадцятки найкращих, займаючи 17 місце.

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Лідирують у рейтингу Джервонта Девіс, українець Василь Ломаченко та абсолютний чемпіон світу Джордж Камбосос.



Рейтинг BoxRec у легкому дивізіоні / Скриншот iSport

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