Напередодні поєдинку українець відповів на гострі питання, що стосувалися окупованої частини Луганської області, де його рідне місто.

До слова Берінчик заговорив про спорт поза політикою перед боєм з росіянином у Києві

"Краснодон – це Україна, обов'язково. Багато людей там підтримують нашу країну. Вони завжди були, вони заручники ситуації. На жаль, більшість не вирішує, це величезна політика. Щодо війни... Я з Луганської області, з Краснодону. Вона йде на моїй території, а не по всій країні в принципі", – сказав Берінчик.

Зазначимо, що у 2016 році Краснодон був перейменований у Сорокине. Наразі місто знаходиться на окупованій Росією частині Луганської області.

Ломаченку треба повчитися у Берінчика