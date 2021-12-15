Напередодні поєдинку українець відповів на гострі питання, що стосувалися окупованої частини Луганської області, де його рідне місто.
До слова Берінчик заговорив про спорт поза політикою перед боєм з росіянином у Києві
"Краснодон – це Україна, обов'язково. Багато людей там підтримують нашу країну. Вони завжди були, вони заручники ситуації. На жаль, більшість не вирішує, це величезна політика. Щодо війни... Я з Луганської області, з Краснодону. Вона йде на моїй території, а не по всій країні в принципі", – сказав Берінчик.
Зазначимо, що у 2016 році Краснодон був перейменований у Сорокине. Наразі місто знаходиться на окупованій Росією частині Луганської області.
Ломаченку треба повчитися у Берінчика
- Василь Ломаченко переміг ганського боксера Річарда Коммі та став володарем титулу WBO Inter-Continental. Українець міг здобути дострокову перемогу та нокаутувати ганця.
- Після перемоги Ломаченко з'явився у ринзі з прапором, проте не звичним для останніх боїв синьо-жовтим. Стяг, яким закутався українець нагадував прапор Іспанії.
- Виявилося, що Василь святкував перемогу з прапором свого рідного міста – Білгород-Дністровського, що на Одещині. Такий вчинок викликав неоднозначну реакцію вболівальників.