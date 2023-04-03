Один із етапів Кубка світу на жіночі рапірі відбудеться у польському місті Познань. Російська та білоруська сторона не погоджуються виконувати умови, які перед ними поставили у МОК та організатори змагань, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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На Росії вже палає

Натомість організатори змагань заявили, що будуть жорстко контролювати за виконанням умов.

На цьому фоні президент Федерації фехтування Росії Ільгар Мамєдов заявив, що їх команда пропустить польський етап Кубка світу. Адже засуджувати війну в Україні, яку розв'язала ворожа Росія, росіяни називають свавіллям.

За словами Мамєдова, польські організатори зробили усе, аби не дати росіянам виступити на Кубку світу.

Займаються свавіллям. Ці провокаційні умови не дозволяють нам взяти участь у цих змаганнях. Все робиться саме для цього. Про спорт тут не йдеться,

– сказав очільник російської федерації з фехтування.

Які вимоги стояли перед фехтувальниками з країн-агресорів

Фехтувальники цих країн не повинні підтримувати війну в Україні, яка є грубим порушенням міжнародного права та міжнародних договорів;

Спортсмени з Росії та Білорусі мають відповідати умовам нейтралітету, тобто не бути пов’язаними з диктаторським режимом Владіміра Путіна, проти якого Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт як особи, підозрюваної у вчиненні воєнних злочинів в Україні;

Фехтувальники не повинні бути військовослужбовцями або працювати у російських чи білоруських військових, чи органах національної безпеки.

FIE байдуже на думку фехтувальників

Міжнародний олімпійський комітет рекомендував повернути до офіційних стартів представників Росії та Білорусі, попри те, що в Україні триває війна. Першою на таку пораду відреагувала Міжнародна федерація фехтування. Спортсменів ворожих країн повернули до змагань.

Фехтувальники з різних куточків нашої планети виступили проти такого безглуздого рішення своєї Федерації. Вони навіть записали відеозвернення, у якому публічно висловили своє обурення.

На тлі цього рішення європейські країни почали скасовувати свої змагання. Наприклад, Німеччина, Фінляндія та Франція відмовились проводити Кубок світу з жіночої рапіри через допуск росіян та білорусів.

Однак FIE закриває очі на це все та доводить свою любов до країни-терориста. Це ще раз підтвердилось на Гран-прі у Південній Кореї, коли представникам із США заборонили носити синьо-жовті пов'язки.

Також нещодавно українським шпажисткам не дозволили зробити фото з плакатом "Янголи спорту", де було сказано, скільки Росія вбила наших спортсменів від 24-го лютого 2022 року. Скандальний інцидент стався на Кубку світу в китайському Нанкіні.