FIE заборонила українським шпажисткам сфотографуватись з банером, на якому вказана кількість вбитих Росією спортсменів. Українки гучно відреагували на ситуацію.

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У намаганні приховати правду

Інцидент стався під час Кубка світу в китайському Нанкіні. Українки готувалися зробити фото з банером "Янголи спорту". На плакаті зазначена кількість українських спортсменів, яких вбила Росія.

Представники Міжнародної федерації фехтування чомусь не сподобалась така ініціатива шпажисток, тому вони відверто намагалися завадити українкам нагадати світу, що спорт не може бути поза політикою.

Ви кажете, що політиці не місце в спорті? Тепер дозвольте запитати вас: Як можна займатися спортом, коли близько 343 спортивних об’єктів знищено, а понад 250 спортсменів більше ніколи не змагатимуться? Росія порушує всі олімпійські цінності. FIE намагається приховати правду за допомогою погроз і обмежень, намагаючись змусити нас мовчати, але чим це відрізняється від російської політичної стратегії?,

– сказала українська шпажистка Дар'я Варфоломеєва.

Відео інциденту:

Нагадаємо, що раніше Міжнародна федерація фехтування заборонила збірній США одягати стрічки з українською символікою.