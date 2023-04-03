Один из этапов Кубка мира на женские рапире состоится в польском городе Познань. Российская и белорусская сторона не соглашаются выполнять условия, поставленные перед ними в МОК и организаторы соревнований, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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В России уже пылает

В то же время организаторы соревнований заявили, что будут жестко контролировать за выполнением условий.

На этом фоне президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявил, что их команда пропустит польский этап Кубка мира. Ведь осуждать войну в Украине, которую развязала враждебная Россия, россияне называют произволом.

По словам Мамедова, польские организаторы сделали все, чтобы не дать россиянам выступить на Кубке мира.

Занимаются произволом. Эти провокационные условия не позволяют нам принять участие в этих соревнованиях. Все делается именно для этого. О спорте здесь речь не идет,

– сказал глава российской федерации по фехтованию.

Какие требования стояли перед фехтовальщиками из стран-агрессоров

Фехтовальщики этих стран не должны поддерживать войну в Украине, которая является грубым нарушением международного права и международных договоров;

Спортсмены из России и Беларуси должны соответствовать условиям нейтралитета, то есть не быть связанными с диктаторским режимом Владимира Путина, против которого Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест как лица, подозреваемого в совершении военных преступлений в Украине;

Фехтовальщики не должны быть военнослужащими или работать в российских или белорусских военных или органах национальной безопасности.

FIE безразлично по мнению фехтовальщиков

Международный олимпийский комитет рекомендовал вернуть к официальным стартам представителей России и Беларуси, несмотря на то, что в Украине идет война. Первым на такой совет отреагировала Международная федерация фехтования. Спортсменов враждебных стран вернули в соревнования.

Фехтовальщики из разных уголков нашей планеты выступили против такого бессмысленного решения своей Федерации. Они даже записали видеообращение, в котором публично выразили свое негодование.

На фоне этого решения европейские страны начали упразднять свои соревнования. К примеру, Германия, Финляндия и Франция отказались проводить Кубок мира по женской рапире через допуск россиян и белорусов.

Однако FIE закрывает глаза на все это и доказывает свою любовь к стране-террористу. Это еще раз подтвердилось на Гран-при в Южной Корее, когда представителям США запретили носить сине-желтые повязки.

Также недавно украинским шпажисткам не позволили сделать фото с плакатом "Ангелы спорта", где было сказано, сколько Россия убила наших спортсменов от 24 февраля 2022 года. Скандальный инцидент произошел на Кубке мира в китайском Нанкине.